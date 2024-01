Cem Çelebi

Dost köyüne giden yollar Tükendikçe başa döner Dost köyüne giden yollar Tükendikçe başa döner Merhametsiz, karlı beller Ben erirken taşa döner Merhametsiz, karlı beller Ben erirken taşa döner *** Can öğüten, yalan dünya Başıma dar olan dünya Sen binlerce dolan dünya Bir gün çarkın boşa döner *** Can öğüten, yalan dünya Başıma dar olan dünya Sen binlerce dolan dünya Bir gün çarkın boşa döner *** Güzel görür güzel bakan Bir nazardır kalbe bakan Güzel görür güzel bakan Bir nazardır kalbe bakan Gönül yaylasına çıkan Poyraz yemiş kışa döner Gönül yaylasına çıkan Poyraz yemiş kışa döner *** Can öğüten, yalan dünya Başıma dar olan dünya Sen binlerce dolan dünya Bir gün çarkın boşa döner *** Can öğüten, yalan dünya Başıma dar olan dünya Sen binlerce dolan dünya Bir gün çarkın boşa döner *** Can öğüten, yalan dünya Başıma dar olan dünya Sen binlerce dolan dünya Bir gün çarkın boşa döner *** Can öğüten, yalan dünya Başıma dar olan dünya Sen binlerce dolan dünya Bir gün çarkın boşa döner *** Can öğüten, yalan dünya Başıma dar olan dünya Sen binlerce dolan dünya Bir gün çarkın boşa döner