Cem Karaca

Adiloş Bebem Şarkı Sözleri
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Doğdun, üç gün aç tuttuk
Üç gün meme vermedik sana
Adiloş, Adiloş, Adiloş bebem
Doğdun, üç gün aç tuttuk
Üç gün meme vermedik sana
Adiloş, Adiloş, Adiloş bebem
***
Hasta düşmeyesin diye
Töremiz böyle diye
Saldır şimdi memeye
Saldır da, saldır da, saldır da, saldır da büyü
Adiloş, Adiloş, Adiloş
Adiloş bebem
Saldır da büyü
Saldır da büyü
Adiloş, Adiloş bebem
***
Bunlar engerekler ve çıyanlardır
Bunlar aşımıza, ekmeğimize göz koyanlardır
Tanı bunları, tanı bunları, tanı bunları
Tanı da, tanı da, tanı da, tanı da büyü
Adiloş, Adiloş, Adiloş
Adiloş bebem
Tanı bunları, tanı bunları
Adiloş, Adiloş bebem
***
Bu namustur künyemize kazılmış
Bu da sabır ağulardan süzülmüş
Bu namustur künyemize kazılmış
Bu da sabır ağulardan süzülmüş
Sarıl bunlara, sarıl bunlara
Sarıl da, sarıl da, sarıl da, sarıl da büyü
Adiloş, Adiloş, Adiloş
Adiloş bebem
Sarıl bunlara, sarıl bunlara
Adiloş, Adiloş bebem