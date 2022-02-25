Cem Karaca

Doğdun, üç gün aç tuttuk Üç gün meme vermedik sana Adiloş, Adiloş, Adiloş bebem Doğdun, üç gün aç tuttuk Üç gün meme vermedik sana Adiloş, Adiloş, Adiloş bebem *** Hasta düşmeyesin diye Töremiz böyle diye Saldır şimdi memeye Saldır da, saldır da, saldır da, saldır da büyü Adiloş, Adiloş, Adiloş Adiloş bebem Saldır da büyü Saldır da büyü Adiloş, Adiloş bebem *** Bunlar engerekler ve çıyanlardır Bunlar aşımıza, ekmeğimize göz koyanlardır Tanı bunları, tanı bunları, tanı bunları Tanı da, tanı da, tanı da, tanı da büyü Adiloş, Adiloş, Adiloş Adiloş bebem Tanı bunları, tanı bunları Adiloş, Adiloş bebem *** Bu namustur künyemize kazılmış Bu da sabır ağulardan süzülmüş Bu namustur künyemize kazılmış Bu da sabır ağulardan süzülmüş Sarıl bunlara, sarıl bunlara Sarıl da, sarıl da, sarıl da, sarıl da büyü Adiloş, Adiloş, Adiloş Adiloş bebem Sarıl bunlara, sarıl bunlara Adiloş, Adiloş bebem