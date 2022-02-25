Komple Şarkı Sözleri
Cem Karaca Komple şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cem Karaca Komple şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Komple sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Askoros deresunun yan tarafi, yan tarafi derundur
Yan tarafi derundur
Askoros deresunun yan tarafi, yan tarafi derundur
Yan tarafi derundur
Bugün böyle cidelum, bugün böyle cidelum
Yarin Allah, yarin Allah kerumdur
Yarın Allah kerumdur
Bugün böyle cidelum, bugün böyle cidelum
Yarin Allah, yarin Allah kerumdur
Yarın Allah kerum
***
Oy Trabzon Trabzon dibin galay, dibin galayli gazan
Dibin galayli kazan
Oy Trabzon Trabzon dibin galay, dibin galayli gazan
Dibin galayli kazan
Sevdali günlerume, efkarli günlerume
Geldi çatti, geldi çatti Remezan
Geldi çatti Remezan
Sevdali günlerume, efkarli günlerume
Geldi çatti, geldi çatti Remezan
Geldi çatti Remezan
***
O derenin baluklari fiyukludur, fiyukludur fiyukli
Fiyukludur fiyuklu
O derenin baluklari fiyukludur, fiyukludur fiyukli
Fiyukludur fiyuklu
Kocan gitti silaya, kocan gitti silaya
Sen çimden kal, sen çimden kaldin yuklu
Sen çimden kaldin yuklu
Sen çimden kal, sen çimden kaldin yuklu
Sen çimden kaldin yuk
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Komple komple komple bitiğiz
Komple komple komple kritiğiz
Komple komple komple tikiyiz
***
Bıraktı mı hadi ya! üzülme be abi ya
Hayat kısa tabi ya, ya yürü başka kız mı yok
Sevmeyi versin bas git
Taksit taksit
***
Komple komple komple bitiğiz
Komple komple komple kritiğiz
Komple komple komple tikiyiz
***
Komple komple komple bitiğiz
Komple komple komple kritiğiz
Komple komple komple tikiyiz
***
Yani değerini bilemeyen aşkın
Güm güm başını vuracak elbet şaşkın
Bırak da bir kire pasa iyice bulaşsın
***
Bu alem adamı yutar anında
Dünya dönüyor bunun etrafında
Deme ki gel etme güzelsin özelsin
Çarpa çarpa kendisi öğrensin
***
Komple komple komple bitiğiz
Komple komple komple kritiğiz
Komple komple komple tikiyiz
***
Komple komple komple bitiğiz
Komple komple komple kritiğiz
Komple komple komple tikiyiz
***
Gece ayazından sabah ezanına
Akıştayız yine rakı beyazına
Yazık ediyorsun
Niye geliyorsun sen bu kızın gazına
O da özeniyor ama çözemiyor
Ayranı yok içmeye pastadan söz ediyor
Ee haksız da değil o da
Sahip olmak istiyor marka imtiyazına
***
Hiç kimsenin hiç kimseden ne bir farkı var ne fazlası
Ama bu alemin tuhaf bir tarzı var
Kuzunun kurda habire av olması
Bu alem adamı yutar anında
Dünya dönüyor bunun etrafında
Deme ki gel etme güzelsin özelsin
Çarpa çarpa kendisi öğrensin
***
Komple komple komple bitiğiz
Komple komple komple kritiğiz
Komple komple komple tikiyiz
***
Komple komple komple bitiğiz
Komple komple komple kritiğiz
Komple komple komple tikiyiz
***
Komple komple komple bitiğiz
Komple komple komple kritiğiz
Komple komple komple tikiyiz
***
Komple komple komple bitiğiz
Komple komple komple kritiğiz
Komple komple komple tikiyiz
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Sonbaharı bu, belki de aşkın
Alışmak çok zor, ah, bu yalnızlığın
Yalana döndü, kurtulamadım
Farkında olmadan, sana alıştım
***
Sen başka yerde
Ben başka yerde
Soluyoruz vay aman
Başka dünyada
Başka rüyada
Yaşıyoruz o zaman
***
Hayatın kendisi bu
Her şey varmış içinde
Yollar ayrılıyormuş
Deli gibi sevsen bile
***
Hayatın kendisi bu
Her şey varmış içinde
Yollar ayrılıyormuş
Deli gibi sevsen bile
***
Sonbaharı bu, belki de aşkın
Alışmak çok zor, ah, bu yalnızlığın
Yalana döndü, kurtulamadım
Farkında olmadan, sana alıştım
***
Sen başka yerde
Ben başka yerde
Soluyoruz vay aman
Başka dünyada
Başka rüyada
Yaşıyoruz o zaman
***
Hayatın kendisi bu
Her şey varmış içinde
Yollar ayrılıyormuş
Deli gibi sevsen bile
***
Hayatın kendisi bu
Her şey varmış içinde
Yollar ayrılıyormuş
Deli gibi sevsen bile
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