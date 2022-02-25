Cem Karaca

Askoros Deresi Askoros deresunun yan tarafi, yan tarafi derundur Yan tarafi derundur Askoros deresunun yan tarafi, yan tarafi derundur Yan tarafi derundur Bugün böyle cidelum, bugün böyle cidelum Yarin Allah, yarin Allah kerumdur Yarın Allah kerumdur Bugün böyle cidelum, bugün böyle cidelum Yarin Allah, yarin Allah kerumdur Yarın Allah kerum *** Oy Trabzon Trabzon dibin galay, dibin galayli gazan Dibin galayli kazan Oy Trabzon Trabzon dibin galay, dibin galayli gazan Dibin galayli kazan Sevdali günlerume, efkarli günlerume Geldi çatti, geldi çatti Remezan Geldi çatti Remezan Sevdali günlerume, efkarli günlerume Geldi çatti, geldi çatti Remezan Geldi çatti Remezan *** O derenin baluklari fiyukludur, fiyukludur fiyukli Fiyukludur fiyuklu O derenin baluklari fiyukludur, fiyukludur fiyukli Fiyukludur fiyuklu Kocan gitti silaya, kocan gitti silaya Sen çimden kal, sen çimden kaldin yuklu Sen çimden kaldin yuklu Sen çimden kal, sen çimden kaldin yuklu Sen çimden kaldin yuk

Komple Komple komple komple bitiğiz Komple komple komple kritiğiz Komple komple komple tikiyiz *** Bıraktı mı hadi ya! üzülme be abi ya Hayat kısa tabi ya, ya yürü başka kız mı yok Sevmeyi versin bas git Taksit taksit *** Komple komple komple bitiğiz Komple komple komple kritiğiz Komple komple komple tikiyiz *** Komple komple komple bitiğiz Komple komple komple kritiğiz Komple komple komple tikiyiz *** Yani değerini bilemeyen aşkın Güm güm başını vuracak elbet şaşkın Bırak da bir kire pasa iyice bulaşsın *** Bu alem adamı yutar anında Dünya dönüyor bunun etrafında Deme ki gel etme güzelsin özelsin Çarpa çarpa kendisi öğrensin *** Komple komple komple bitiğiz Komple komple komple kritiğiz Komple komple komple tikiyiz *** Komple komple komple bitiğiz Komple komple komple kritiğiz Komple komple komple tikiyiz *** Gece ayazından sabah ezanına Akıştayız yine rakı beyazına Yazık ediyorsun Niye geliyorsun sen bu kızın gazına O da özeniyor ama çözemiyor Ayranı yok içmeye pastadan söz ediyor Ee haksız da değil o da Sahip olmak istiyor marka imtiyazına *** Hiç kimsenin hiç kimseden ne bir farkı var ne fazlası Ama bu alemin tuhaf bir tarzı var Kuzunun kurda habire av olması Bu alem adamı yutar anında Dünya dönüyor bunun etrafında Deme ki gel etme güzelsin özelsin Çarpa çarpa kendisi öğrensin *** Komple komple komple bitiğiz Komple komple komple kritiğiz Komple komple komple tikiyiz *** Komple komple komple bitiğiz Komple komple komple kritiğiz Komple komple komple tikiyiz *** Komple komple komple bitiğiz Komple komple komple kritiğiz Komple komple komple tikiyiz *** Komple komple komple bitiğiz Komple komple komple kritiğiz Komple komple komple tikiyiz