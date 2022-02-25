Bedava Yaşıyoruz Şarkı Sözleri
Cem Karaca Bedava Yaşıyoruz şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cem Karaca Bedava Yaşıyoruz şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bedava Yaşıyoruz sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Cem Karaca
Bedava Yaşıyoruz
Tüm Şarkıları
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Bedava yaşıyoruz, dostlar bedava
Hava bedava, bulut bedava
Dere tepe bedava, yağmur çamur bedava
Bedava yaşıyoruz, dostlar bedava
Hava bedava, bulut bedava
Dere tepe bedava, yağmur çamur bedava
Otomobillerin dışı, sinemaların kapısı
Otomobillerin dışı, sinemaların kapısı
Camekanlar, onlar bedava
Camekanlar, onlar bedava
Peynir ekmek değil ama acı su bedava
Kelle fiyatına hürriyet, esirlik bedava
Peynir ekmek değil ama acı su bedava
Kelle fiyatına hürriyet, esirlik bedava
Bedava yaşıyoruz, dostlar bedava
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Otomobillerin dışı, sinemaların kapısı
Otomobillerin dışı, sinemaların kapısı
Camekanlar, onlar bedava
Camekanlar, onlar bedava
Peynir ekmek değil ama acı su bedava
Kelle fiyatına hürriyet, esirlik bedava
Peynir ekmek değil ama acı su bedava
Kelle fiyatına hürriyet, esirlik bedava
Bedava yaşıyoruz, dostlar bedava