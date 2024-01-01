Cem Karaca

Bir Mirasyediye Ağıt Bütün dünya nimetini tattın işte gidiyorsun Bütün dünya nimetini tattın işte gidiyorsun Sonunda ecel şerbeti içtin işte Sonunda ecel şerbeti içtin işte *** Sorarım sen hayatında ne yaptın doğrudan yana? Sorarım sen hayatında ne yaptın gerçekten yana? En sonunda dört kolluya bindin işte gidiyorsun En sonunda dört kolluya bindin işte *** Beş parmak bir olmaz derdin, yoksula güler geçerdin hah hah hah ha Beş parmak bir olmaz derdin, yoksula güler geçerdin Kefende cep yok demiştim, giydin işte gidiyorsun Kefende cep yok demiştim, giydin işte naber *** Yaşadın hiç aldırmadan, kazandın hep yorulmadan Yaşadın aldırmadan, kazandın hep yorulmadan Bu dünyanın anasını sattın ama gidiyorsun Bu dünyanın anasını sattın ama gidiyorsun

Tamirci Çırağı Gönlüme bir ateş düştü yanar ha yanar yanar Ümit gönlümün ekmeği umar ha umar umar *** Elleri ak yumuk yumuk, ojeli tırnakları Nerelere gizlesin şu avucum nasırları Otomobili tamire geldi dün bizim tamirhaneye Görür görmez vurularak başladım ben sevmeye Ayağında uzun etek, dalga dalga saçları *** Ustam seslendi uzaktan oğlum al takımları Ustam seslendi uzaktan oğlum al takımları *** Bir romanda okumuştum buna benzer bir şeyi Cildi parlak kağıt kaplı, pahalı bir kitaptı Ne olmuş nasıl olmuşsa aşık olmuştu genç kız Gine böyle bir durumda tamirci çırağına *** Ustama dedim ki bugün giymeyim tulumları Arkası puslu aynamda taradım saçlarımı Gelecekti bugün geri arabayı almaya O romandaki hayali belki gerçek yapmaya O romandaki hayali belki gerçek yapmaya *** Durdu zaman, durdu dünya, girdi içeri kapıdan Durdu zaman, durdu dünya, girdi içeri kapıdan *** Öylece bakakaldım gözümü ayırmadan Öylece bakakaldım gözümü ayırmadan *** Arabanın kapısını açtım, açtım girsin içeri Arabanın kapısını açtım girsin içeri Kalktı hilal kaşları, sordu kim bu serseri Kalktı hilal kaşları, sordu kim bu serseri *** Çekti gitti arabayla egzozuna boğuldum Gözümde tomurcuk yaşlar ağır ağır doğruldum Ustam geldi, sırtıma vurdu, unut dedi romanları *** İşçisin sen işçi kal giy dedi tulumları İşçisin sen işçi kal giy dedi tulumları İşçisin sen işçi kal giy dedi tulumları İşçisin sen işçi kal giy dedi tulumları İşçisin sen işçi kal giy dedi tulumları *** İşçisin sen işçi kal İşçisin sen işçi kal İşçisin sen işçi kal İşçisin sen işçi kal İşçisin sen işçi kal İşçisin sen işçi kal İşçisin sen işçi kal İşçisin sen işçi kal

Namus Belası (Folk Versiyon) Düştüm mapus damlarına öğüt veren bol olur Düştüm mapus damlarına öğüt veren bol olur Toplasam o öğütleri burdan köye yol olur Toplasam o öğütleri burdan köye yol olur *** Ana baba bacı kardaş dar günümde el olur Ana baba bacı kardaş dar günümde el olur Namus belasına kardaş döktüğümüz kan bizim Namus belasına kardaş döktüğümüz kan bizim *** Hep bir halli Turhallıyız biz bize benzeriz Hep bir halli Turhallıyız biz bize benzeriz Yüz bin kere tövbe eder gene şarap içeriz Yüz bin kere tövbe eder gene şarap içeriz *** At bizim avrat bizim silah bizim şan bizim At bizim avrat bizim silah bizim şan bizim Namus belasına kardaş yatarız zindan bizim Namus belasına kardaş yatarız zindan bizim *** Kız gelinim suna boylum doyamadan biz bize Kız gelinim suna boylum doyamadan biz bize Besmeleyle yüzün açıp oturmadan diz dize Besmeleyle yüzün açıp oturmadan diz dize *** Almış kaçırmışlar seni çökertmişler ıssıza Almış kaçırmışlar seni çökertmişler ıssıza Namus belasına kardaş kıydığımız can bizim Namus belasına kardaş kıydığımız can bizim *** Ağam kurban beyim kurban hallarımı neyledim Ağam kurban beyim kurban hallarımı neyledim Ne bir eksik ne bir fazla hepsi tamam söyledim Ne bir eksik ne bir fazla hepsi tamam söyledim *** Kır kalemi kes cezamı yaşamayı neyledim Kır kalemi kes cezamı yaşamayı neyledim Namus belasına kardaş verdiğimiz can bizim Namus belasına kardaş verdiğimiz can bizim