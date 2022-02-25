The Best Of Cem Karaca Vol 2 Şarkı Sözleri
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Cem Karaca
The Best Of Cem Karaca Vol 2
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Bugün okul yok artık çocuklar
Ama yarın mutlaka açılır
Ellerimi hemen, kavuşturmayın ne olur
Bırakın bırakın bırakın biraz daha yatayım
Başıma değen taşlar çocuklar
Şakağımdan sızan kan
Ağlamayın, ağlamayın, ağlamayın çocuklar
***
O ellerde bir gün kırılır
Kapatın gözlerimi bağlayın çenemi
Ben toprağa hazırım
Yanında yer ayır Kubilay Teğmenim
Yoksul bir köyde öğretmenim
Biliyorum bütün kabahat bende öğretmen oluşumda
Ve saklamamam da aydınlık düşüncelerimi
Ama ben Cumhuriyette doğdum, Cumhuriyet çocuğuyum
Olamaz öğretmen oluşum suçum
-
Gonca gonca güllerini derem dedim deremedim
Yollar uzak sana haber edem dedim edemedim
Halay halay çektim seni, ağıt ağıt ağlarım
Felek gurbet dedi vurdu, yolu gurbete yazarım
Asri gurbet kesti attı, sana gelen yollarımı
Gayri ben kimlere desem, çare bulmaz ağlarım
Oy beni beni, belalı beni, gencecik yaşımda yandırdı beni
***
Gonca gonca güllerini derem dedim deremedim
Yollar uzak sana haber edem dedim edemedim
Halay halay çektim seni, ağıt ağıt ağlarım
Felek gurbet dedi vurdu, yolu gurbete yazarım
Asri gurbet kesti attı, sana gelen yollarımı
Gayri ben kimlere desem, çare bulmaz ağlarım
Oy beni beni, belalı beni, gencecik yaşımda yandırdı beni
***
Oy beni beni, belalı beni, gencecik yaşımda yandırdı beni
Oy beni beni, belalı beni, gencecik yaşımda yandırdı beni
Oy beni beni beni, belalı beni, gencecik yaşımda yandırdı beni
-
Güzel aşık cevherimizi çekemezsin demedim mi
Bu bir rıza lokmasıdır yiyemezsin demedim mi
Demedim mi ah demedim mi yiyemezsin demedim mi
Demedim mi deme demedim mi yiyemezsin demedim mi
Yemeyenler kalır nacar gözlerinden kanlar saçar
Bu bir demdir gelir geçer duyamazsın demedim mi
Demedim mi ah demedim mi duyamazsın demedim mi
Demedim mi deme demedim mi duyamazsın demedim mi
Çıkalım meydan yerine gidelim dostun seyrine
Canım aşık hak yoluna koyamazsın demedim mi
Demedim mi ah demedim mi koyamazsın demedim mi
Demedim mi deme demedim mi koyamazsın demedim mi
Demedim mi ah demedim mi koyamazsın demedim mi
Demedim mi deme demedim mi koyamazsın demedim mi
Demedim mi deme demedim mi giyemezsin demedim mi
Demedim mi deme demedim mi duyamazsın demedim mi
-
Ömrüm şu biten neşvesi tam olsun erenler
Ömrüm şu biten neşvesi tam olsun erenler
Son meclisi can üstüne can olsun erenler
Son meclisi can üstüne can olsun erenler
***
Şükranla veda ettiğimiz can-ı fenaya
Son fendimiz ahlafa devam olsun erenler
Son fendimiz ahlafa devam olsun erenler
***
Caizse harabatı ilahide de her şey
Caizse harabatı ilahide de her şey
Yaram yinerim gam-ı kiram olsun erenler
Yaram yinerim gam-ı kiram olsun erenler
***
Tekrar münakip oluruz bezmi ezelden
Evvel giden ahbaba selam olsun erenler
Evvel giden ahbaba selam olsun erenler
-
Atına binmiş de canım oy elinde dizgin
Girdiği cephede hiç olmaz bozgun
Çeteci dedin mi gardaş Yılanım azgın
***
Vurun Antepliler namus günüdür
Vurun Türk milleti kavga günüdür
***
Sürerim sürerim gitmez kadana
Düşmanın kurşunu değmez adama
Kara haberimi verin anama
***
Vurun Antepliler namus günüdür
Vurun Türk milleti kavga günüdür
***
Karayılan der ki harbe oturak
Nerde düşman görsek orda bitirek
Kilis yollarından gardaş kelle getirek
***
Vurun Antepliler namus günüdür
Vurun Türk milleti kavga günüdür
-
Eşeği saldım çayıra
Otlayıp karnın doyura
Gördüğü düşü hayıra
Yoranın da...
***
Münkir münafığın soyu
Yıktı harab etti köyü
Mezarına bir tas suyu
Dökenin de...
***
Derince kazın kuyusun
İnim inim inlesin
Kefen dikmeye iğnesin
Verenin de...
***
Dağdan tahta getirenin
Iskatına oturanın
Talkınını bitirenin
İmanın da...
***
Kazak Abdal söz söyledi
Cümle halkı dahl'eyledi
Sorarlarsa ne söyledi
Soranın da...
***
Kazak Abdal söz söyledi
Cümle halkı dahl'eyledi
Sorarlarsa ne söyledi
Soranın da...
-
Allı pullu gelin olaca'dı
Dört köyün nar çiçeği Zeyno
Komadılar ki kardaş komadılar ki
Komadılar ki kardaş komadılar ki
***
İpsizlerin Memed'i sevmiş idi
Dört köyün nar çiçeği Zeyno
Sevdirmediler kardaş sevdirmediler
Sevdirmediler kardaş sevdirmediler
***
Zeyno güzel, Zeyno nazlı
Zeyno dört köyün ağa kızı
Kız almak için başlık vermek gerek
Oysa fakirin biri Memed
***
Zeyno Zeyno Zeyno Zeyno yar
***
Variyeti yok ama pek yiğit
İpsizlerin ırgatı Memed
Sevda bu fakir zengin dinlemez
Aldı kızı kaçırdı Memed
***
Zeyno Zeyno Zeyno Zeyno yar
Zeyno Zeyno Zeyno Zeyno yar
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