Cem Karaca

Bir Öğretmene Ağıt Bugün okul yok artık çocuklar Ama yarın mutlaka açılır Ellerimi hemen, kavuşturmayın ne olur Bırakın bırakın bırakın biraz daha yatayım Başıma değen taşlar çocuklar Şakağımdan sızan kan Ağlamayın, ağlamayın, ağlamayın çocuklar *** O ellerde bir gün kırılır Kapatın gözlerimi bağlayın çenemi Ben toprağa hazırım Yanında yer ayır Kubilay Teğmenim Yoksul bir köyde öğretmenim Biliyorum bütün kabahat bende öğretmen oluşumda Ve saklamamam da aydınlık düşüncelerimi Ama ben Cumhuriyette doğdum, Cumhuriyet çocuğuyum Olamaz öğretmen oluşum suçum

Asrı Gurbet Gonca gonca güllerini derem dedim deremedim Yollar uzak sana haber edem dedim edemedim Halay halay çektim seni, ağıt ağıt ağlarım Felek gurbet dedi vurdu, yolu gurbete yazarım Asri gurbet kesti attı, sana gelen yollarımı Gayri ben kimlere desem, çare bulmaz ağlarım Oy beni beni, belalı beni, gencecik yaşımda yandırdı beni *** Gonca gonca güllerini derem dedim deremedim Yollar uzak sana haber edem dedim edemedim Halay halay çektim seni, ağıt ağıt ağlarım Felek gurbet dedi vurdu, yolu gurbete yazarım Asri gurbet kesti attı, sana gelen yollarımı Gayri ben kimlere desem, çare bulmaz ağlarım Oy beni beni, belalı beni, gencecik yaşımda yandırdı beni *** Oy beni beni, belalı beni, gencecik yaşımda yandırdı beni Oy beni beni, belalı beni, gencecik yaşımda yandırdı beni Oy beni beni beni, belalı beni, gencecik yaşımda yandırdı beni

Demedim Mi Güzel aşık cevherimizi çekemezsin demedim mi Bu bir rıza lokmasıdır yiyemezsin demedim mi Demedim mi ah demedim mi yiyemezsin demedim mi Demedim mi deme demedim mi yiyemezsin demedim mi Yemeyenler kalır nacar gözlerinden kanlar saçar Bu bir demdir gelir geçer duyamazsın demedim mi Demedim mi ah demedim mi duyamazsın demedim mi Demedim mi deme demedim mi duyamazsın demedim mi Çıkalım meydan yerine gidelim dostun seyrine Canım aşık hak yoluna koyamazsın demedim mi Demedim mi ah demedim mi koyamazsın demedim mi Demedim mi deme demedim mi koyamazsın demedim mi Demedim mi ah demedim mi koyamazsın demedim mi Demedim mi deme demedim mi koyamazsın demedim mi Demedim mi deme demedim mi giyemezsin demedim mi Demedim mi deme demedim mi duyamazsın demedim mi

Erenler Ömrüm şu biten neşvesi tam olsun erenler Ömrüm şu biten neşvesi tam olsun erenler Son meclisi can üstüne can olsun erenler Son meclisi can üstüne can olsun erenler *** Şükranla veda ettiğimiz can-ı fenaya Son fendimiz ahlafa devam olsun erenler Son fendimiz ahlafa devam olsun erenler *** Caizse harabatı ilahide de her şey Caizse harabatı ilahide de her şey Yaram yinerim gam-ı kiram olsun erenler Yaram yinerim gam-ı kiram olsun erenler *** Tekrar münakip oluruz bezmi ezelden Evvel giden ahbaba selam olsun erenler Evvel giden ahbaba selam olsun erenler

Kara Yılan Atına binmiş de canım oy elinde dizgin Girdiği cephede hiç olmaz bozgun Çeteci dedin mi gardaş Yılanım azgın *** Vurun Antepliler namus günüdür Vurun Türk milleti kavga günüdür *** Sürerim sürerim gitmez kadana Düşmanın kurşunu değmez adama Kara haberimi verin anama *** Vurun Antepliler namus günüdür Vurun Türk milleti kavga günüdür *** Karayılan der ki harbe oturak Nerde düşman görsek orda bitirek Kilis yollarından gardaş kelle getirek *** Vurun Antepliler namus günüdür Vurun Türk milleti kavga günüdür

Kazak Abdal Eşeği saldım çayıra Otlayıp karnın doyura Gördüğü düşü hayıra Yoranın da... *** Münkir münafığın soyu Yıktı harab etti köyü Mezarına bir tas suyu Dökenin de... *** Derince kazın kuyusun İnim inim inlesin Kefen dikmeye iğnesin Verenin de... *** Dağdan tahta getirenin Iskatına oturanın Talkınını bitirenin İmanın da... *** Kazak Abdal söz söyledi Cümle halkı dahl'eyledi Sorarlarsa ne söyledi Soranın da... *** Kazak Abdal söz söyledi Cümle halkı dahl'eyledi Sorarlarsa ne söyledi Soranın da...