Cem Karaca

Bugün sen çok gençsin yavrum Hayat ümit, neşe dolu Mutlu günler vaat ediyor Sana yıllar ömür boyu *** Ne yalnızlık ne de yalan Üzmesin seni Doğarken ağladı insan Bu son olsun, bu son Doğarken ağladı insan Bu son olsun, bu son *** Hay lay lay lay lay hay lay lay lay Hay lay lay lay lay lay lay lay lay *** Bugün sen çok gençsin yavrum Hayat ümit, neşe dolu Mutlu günler vaat ediyor Sana yıllar ömür boyu *** Ne yalnızlık ne de yalan Üzmesin seni Doğarken ağladı insan Bu son olsun, bu son Doğarken ağladı insan Bu son olsun, bu son *** Ne yalnızlık ne de yalan Üzmesin seni Doğarken ağladı insan Bu son olsun, bu son Doğarken ağladı insan Bu son olsun, bu son *** Hay lay lay lay lay hay lay lay lay Hay lay lay lay lay hay lay lay lay Lay lay lay lay lay hay lay lay lay Lay lay lay lay lay hay lay lay lay

Laf ile peynir gemisi Yürür mü a canım yürür mü? Öküz altında buzağı Büyür mü a canım büyür mü? *** Eşme eşeleme toz olur Deşme deşeleme söz olur Eşme eşeleme toz olur Deşme deşeleme söz olur *** Gelen paşam giden ağam Ver şu ineği ben de sağam Alan razı satan razı Yok mu eden doğru kelam *** Eşme eşeleme toz olur Deşme deşeleme söz olur Eşme eşeleme toz olur Deşme deşeleme söz olur *** Ne sihirdir ne keramet El çabukluğu marifet Sabrın sonu da selamet Doğdun sabret ölürsün sabret *** Eşme eşeleme toz olur Deşme deşeleme söz olur Eşme eşeleme toz olur Deşme deşeleme söz olur *** Bağdat'tan geri dönmez mi Yapılırsa yanlış hesap? Vallahi çarşıya uymaz Beyimin yaptığı hesap *** Eşme eşeleme toz olur Deşme deşeleme söz olur Eşme eşeleme toz olur Deşme deşeleme söz olur *** Suya gider susuz gelir Bankerlerden aylık gelir Bu değirmenlerin suyu Nerden akar nerden gelir? *** Eşme eşeleme toz olur Deşme deşeleme söz olur Eşme eşeleme toz olur Deşme deşeleme söz olur *** Kel başına şimşir tarak Çuvala sığmıyor mızrak Dön önüne haline bak Bir mum al da derdine yak *** Eşme eşeleme toz olur Deşme deşeleme söz olur Eşme eşeleme toz olur Deşme deşeleme söz olur *** Eşme eşeleme toz olur Deşme deşeleme söz olur Eşme eşeleme toz olur Deşme deşeleme söz olur *** Eşme eşeleme toz olur Deşme deşeleme söz olur Eşme eşeleme toz olur Deşme deşeleme söz olur *** Eşme eşeleme toz olur Deşme deşeleme söz olur