Cem Karaca

Canım Benim Şarkı Sözleri
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Canım benim
Sarı kara bir sansar olmak mı iyi?
Bir tilki mi?
Canım benim
Sarı kara bir sansar olmak mı iyi?
Bir tilki mi?
***
Ya da o lacivert rüzgarlarına
Basmak gönül yelkenini
O bizim denizlerin
O bizim denizlerin
***
Yağmuruyla, karıyla ve güneşiyle
Sevmek mi doğuşu?
Ve nice güzelmiş demek mi?
Yağmuruyla, karıyla ve güneşiyle
Sevmek mi doğuşu?
Ve nice güzelmiş demek mi?
***
Yorulup yaşamakla sarmaş dolaş
Zorlu havalar sonrası
Kuytu koy dingilliğinde
Beraber türküler söylemek mi?
Beraber türküler söylemek mi?
***
Yalnız yakını ve kolayı sevmek mi murat?
Ne bu yangın yeri geride kalan demek mi?
Canım benim
Seni böyle özlemek mi?
Özlememek mi?
Özlemek mi?
Özlememek mi?