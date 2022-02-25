Cem Karaca

Canım benim Sarı kara bir sansar olmak mı iyi? Bir tilki mi? Canım benim Sarı kara bir sansar olmak mı iyi? Bir tilki mi? *** Ya da o lacivert rüzgarlarına Basmak gönül yelkenini O bizim denizlerin O bizim denizlerin *** Yağmuruyla, karıyla ve güneşiyle Sevmek mi doğuşu? Ve nice güzelmiş demek mi? Yağmuruyla, karıyla ve güneşiyle Sevmek mi doğuşu? Ve nice güzelmiş demek mi? *** Yorulup yaşamakla sarmaş dolaş Zorlu havalar sonrası Kuytu koy dingilliğinde Beraber türküler söylemek mi? Beraber türküler söylemek mi? *** Yalnız yakını ve kolayı sevmek mi murat? Ne bu yangın yeri geride kalan demek mi? Canım benim Seni böyle özlemek mi? Özlememek mi? Özlemek mi? Özlememek mi?