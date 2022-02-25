Cem Karaca

Çark Şarkı Sözleri
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Ey çark-ı felek bil çöküşüm sendendir
Ezmek senin eski huyun, cilve nedir?
Ey çark-ı felek bil çöküşüm sendendir
Ezmek senin eski huyun, cilve nedir?
***
Ey toprak, eğer deşsek o bağrın görürüz ki
Yatmış nice cevher, silinip gitmiştir
Ey toprak, eğer deşsek o bağrın görürüz ki
Yatmış nice cevher, silinip gitmiştir
***
Ey çark-ı felek bil çöküşüm sendendir
Ezmek senin eski huyun, cilve nedir?
Ey çark-ı felek bil çöküşüm sendendir
Ezmek senin eski huyun, cilve nedir?
***
Ey toprak, eğer deşsek o bağrın görürüz ki
Yatmış nice cevher, silinip gitmiştir
Ey toprak, eğer deşsek o bağrın görürüz ki
Yatmış nice cevher, silinip gitmiştir