Cem Karaca

Ey çark-ı felek bil çöküşüm sendendir Ezmek senin eski huyun, cilve nedir? Ey çark-ı felek bil çöküşüm sendendir Ezmek senin eski huyun, cilve nedir? *** Ey toprak, eğer deşsek o bağrın görürüz ki Yatmış nice cevher, silinip gitmiştir Ey toprak, eğer deşsek o bağrın görürüz ki Yatmış nice cevher, silinip gitmiştir *** Ey çark-ı felek bil çöküşüm sendendir Ezmek senin eski huyun, cilve nedir? Ey çark-ı felek bil çöküşüm sendendir Ezmek senin eski huyun, cilve nedir? *** Ey toprak, eğer deşsek o bağrın görürüz ki Yatmış nice cevher, silinip gitmiştir Ey toprak, eğer deşsek o bağrın görürüz ki Yatmış nice cevher, silinip gitmiştir