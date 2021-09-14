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7/24 Dinle Cem Karaca > Ceviz Ağacı
Ceviz Ağacı

Ceviz Ağacı

66 Parça | 04:34:16

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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Ceviz Ağacı

Cem Karaca 05:50
02

Unutamadığım

Cem Karaca 04:13
03

Kazak Abdal

Cem Karaca 01:49
04

Kahya Yahya

Cem Karaca 04:36
05

Herkes Gıbısın

Cem Karaca 03:50
06

Deser De Gecer

Cem Karaca 03:55
07

İşte Geldik Gidiyoruz

Cem Karaca 06:07
08

İhtiyar Oldum

Cem Karaca 04:22
09

Üzüm Kaldı

Cem Karaca 02:50

...

KAPAT
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