Cem Karaca

Başım köpük köpük bulut İçim dışım deniz Ben bir ceviz ağacıyım, Gülhane parkında Budak budak, serhan serhan İhtiyar bir ceviz Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında *** Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında *** Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında *** Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında *** Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında Yapraklarım suda balık gibi, kıvıl kıvıl Yapraklarım ipek mendil gibi, tiril tiril Kopar ver gözlerimin gülüm yaşını sil *** Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında *** Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında *** Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında *** Yapraklarım ellerimdir, tam yüz bin elim var Yüz bin elle dokunurum sana İstanbula Yapraklarım gözlerimdir şaşarak bakarım Yüz bin gözle seyrederim seni İstanbul Yüz bin yürek gibi çarpar, çarpar yapraklarım *** Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında *** Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında *** Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında *** Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında *** Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında *** Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında *** Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında *** Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında