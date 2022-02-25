Merhaba Gençler 2018 Şarkı Sözleri
Cem Karaca Merhaba Gençler 2018 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cem Karaca Merhaba Gençler 2018 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Merhaba Gençler 2018 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Cem Karaca
Merhaba Gençler 2018
-
Başım köpük köpük bulut
İçim dışım deniz
Ben bir ceviz ağacıyım, Gülhane parkında
Budak budak, serhan serhan
İhtiyar bir ceviz
Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında
***
Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında
Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında
Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında
Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında
***
Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında
Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında
Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında
Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında
***
Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında
Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında
Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında
Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında
***
Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında
Yapraklarım suda balık gibi, kıvıl kıvıl
Yapraklarım ipek mendil gibi, tiril tiril
Kopar ver gözlerimin gülüm yaşını sil
***
Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında
Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında
Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında
Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında
***
Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında
Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında
Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında
Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında
***
Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında
Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında
Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında
Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında
***
Yapraklarım ellerimdir, tam yüz bin elim var
Yüz bin elle dokunurum sana İstanbula
Yapraklarım gözlerimdir şaşarak bakarım
Yüz bin gözle seyrederim seni İstanbul
Yüz bin yürek gibi çarpar, çarpar yapraklarım
***
Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında
Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında
Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında
Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında
***
Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında
Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında
Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında
Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında
***
Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında
Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında
Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında
Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında
***
Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında
Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında
Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında
Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında
***
Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında
Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında
Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında
Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında
***
Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında
Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında
Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında
Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında
***
Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında
Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında
Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında
Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında
***
Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında
Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane parkında
Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında
Ne sen bunun farkındasın ne de polis farkında
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-