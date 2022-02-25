Cem Karaca

Çok Yorgunum Şarkı Sözleri
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Çok yorgunum
Beni bekleme kaptan
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Çok yorgunum
Beni bekleme kaptan
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Seyir defterini başkası yazsın
Seyir defterini başkası yazsın
***
Çınarlı, kubbeli, mavi bir liman
Beni o limana
Çıkaramazsın
Beni o limana
Çıkaramazsın
***
Çınarlı, kubbeli, mavi bir liman
Beni o limana
Çıkaramazsın
Beni o limana
Çıkaramazsın
***
Çok yorgunum
Beni bekleme kaptan