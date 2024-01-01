Son Sabah Şarkı Sözleri
Cem Karaca Son Sabah şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cem Karaca Son Sabah şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Son Sabah sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Ay dost
Canım Hey
Kalktı göç eyledi avşar elleri hey
Kalktı göç eyledi avşar elleri
Ağır ağır giden eller bizimdir
Arap atlar yakın eder ırağı
Arap atlar yakın eder ırağı
Yüce dağdan aşan yollar yollar bizimdir
Yollar bizimdir
Yollar bizimdir
Yollar bizimdir
***
Ay dost
Canım Hey
Belimizde kılıcımız kirmani hey
Belimizde kılıcımız kirmani
Taşı deler mızrağımın temrani
Hakkımızda devlet etmiş fermanı
Hakkımızda devlet etmiş fermanı
Ferman padişahın kardaş dağlar bizimdir
Dağlar bizimdir
Dağlar bizimdir
Dağlar bizimdir
***
Ay dost
Canım Hey
Dadaloğlum birgün kavga kurulur
Dadaloğlum birgün kavga kurulur
Öter tüfek davlumbazlar vurulur
Nice koç yiğitler yere serilir
Nice koç yiğitler yere serilir
Ölen ölür kalan sağlar sağlar bizimdir
Sağlar bizimdir
Sağlar bizimdir
Sağlar bizimdir
Ay dost
Canım Hey
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İçime doğmuştu sanki
Severken sevilmem diye
***
İçime doğmuştu sanki
Severken sevilmem diye
***
Bir tatlı ümit yerine
Keder bıraktın ne diye
***
Günah değil mi yazık değil mi
Sensiz geçen ömrüme
Ah günah değil mi yazık değil mi
Sensiz geçen ömrüme
***
Yerimde sen olsaydın
Her gün içer ağlar mıydın
Yerimde sen olsaydın
Her gün içer ağlar mıydın
***
Candan sevmeyen birine
Kalpten bağlanır mıydın
***
Günah değil mi yazık değil mi
Sensiz geçen ömrüme
Günah değil mi yazık değil mi
Sensiz geçen ömrüme
-
Koparma gülleri dalında kalsın,
Beni yaktın bir de bülbül yanmasın,
Duymuyorsun gönlümde ki feryadı,
Bir gün olur sende hasret çekersin,
Bir gün olur sende feryat edersin.
***
Bir heves diyorsun aşka sevgiye,
Böyle ise dünyada yaşamak niye,
Manasızdı sence tüm duygularım,
Hayatıma girdin söyle ne diye,
Gençliğimi yıktın söyle ne diye.
***
Belki bir gün beni hatırlayınca,
Yüreğin burkulur gözlerin dolar,
Kapılınca sen de bir vefasıza,
Baharı görmeden gençliğin solar.
***
Bir heves diyorsun aşka sevgiye,
Böyle ise dünyada yaşamak niye,
Manasızdı sence tüm duygularım,
Hayatıma girdin söyle ne diye,
Gençliğimi yıktın söyle ne diye...
-
Aşk denilen kelimeyi
Şarkılarda duyardım
Sen çıkınca karşıma
Kendimde seni buldum
***
Önceleri mutluydum
Ben senden umutluydum
Kedersiz bir dünyam vardı
Şimdi dertlere boğuldum
***
Bir yazı var kaderimde
Karadan daha kara
Gel son defa göreyim
Belki çıkmam sabaha
***
Güneş belki doğacak
Belki de doğmayacak
Biliyorum bu son sabah
Seni benden koparacak
***
Güneş belki doğacak
Belki de doğmayacak
Biliyorum bu son sabah
Seni benden koparacak
***
Ne yapsak ta olmuyor
Kavuşmamız imkansız
Yuvasız kuşlar gibi
Bende kaldım yuvasız
***
İnsanım hakkım değil mi
Seni çok seviyorum
Aşkın cehenneminde
Yandıkça yanıyorum
***
Bir yazı var kaderimde
Karadan daha kara
Gel son defa görüşelim
Belki çıkmam sabaha
***
Güneş belki doğacak
Belki de doğmayacak
Biliyorum bu son sabah
Seni benden koparacak
***
Güneş belki doğacak
Belki de doğmayacak
Biliyorum bu son sabah
Seni benden koparacak
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