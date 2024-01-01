Cem Karaca

Dadaloğlu Ay dost Canım Hey Kalktı göç eyledi avşar elleri hey Kalktı göç eyledi avşar elleri Ağır ağır giden eller bizimdir Arap atlar yakın eder ırağı Arap atlar yakın eder ırağı Yüce dağdan aşan yollar yollar bizimdir Yollar bizimdir Yollar bizimdir Yollar bizimdir *** Ay dost Canım Hey Belimizde kılıcımız kirmani hey Belimizde kılıcımız kirmani Taşı deler mızrağımın temrani Hakkımızda devlet etmiş fermanı Hakkımızda devlet etmiş fermanı Ferman padişahın kardaş dağlar bizimdir Dağlar bizimdir Dağlar bizimdir Dağlar bizimdir *** Ay dost Canım Hey Dadaloğlum birgün kavga kurulur Dadaloğlum birgün kavga kurulur Öter tüfek davlumbazlar vurulur Nice koç yiğitler yere serilir Nice koç yiğitler yere serilir Ölen ölür kalan sağlar sağlar bizimdir Sağlar bizimdir Sağlar bizimdir Sağlar bizimdir Ay dost Canım Hey

İçime Doğmuştu Sanki İçime doğmuştu sanki Severken sevilmem diye *** İçime doğmuştu sanki Severken sevilmem diye *** Bir tatlı ümit yerine Keder bıraktın ne diye *** Günah değil mi yazık değil mi Sensiz geçen ömrüme Ah günah değil mi yazık değil mi Sensiz geçen ömrüme *** Yerimde sen olsaydın Her gün içer ağlar mıydın Yerimde sen olsaydın Her gün içer ağlar mıydın *** Candan sevmeyen birine Kalpten bağlanır mıydın *** Günah değil mi yazık değil mi Sensiz geçen ömrüme Günah değil mi yazık değil mi Sensiz geçen ömrüme

Koparma Gülleri Koparma gülleri dalında kalsın, Beni yaktın bir de bülbül yanmasın, Duymuyorsun gönlümde ki feryadı, Bir gün olur sende hasret çekersin, Bir gün olur sende feryat edersin. *** Bir heves diyorsun aşka sevgiye, Böyle ise dünyada yaşamak niye, Manasızdı sence tüm duygularım, Hayatıma girdin söyle ne diye, Gençliğimi yıktın söyle ne diye. *** Belki bir gün beni hatırlayınca, Yüreğin burkulur gözlerin dolar, Kapılınca sen de bir vefasıza, Baharı görmeden gençliğin solar. *** Bir heves diyorsun aşka sevgiye, Böyle ise dünyada yaşamak niye, Manasızdı sence tüm duygularım, Hayatıma girdin söyle ne diye, Gençliğimi yıktın söyle ne diye...