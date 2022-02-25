Cem Karaca

Emmoğlu Şarkı Sözleri
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Karşıda kürt evleri
Ah leylim vah leylim emmioğlu
Yayılır develeri beyoğlu
Yayılır develeri dayıoğlu
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Emmioğlu ele benzer emmioğlu
Boyu fidana benzer dayıoğlu
Boyu çimene benzer beyoğlu
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Diyarbakır, Şadakar
Ah leylim vah leylim emmioğlu
Urfa Mardin'e bakar beyoğlu
Urfa Mardin'e bakar dayıoğlu
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Emmioğlu ele benzer emmioğlu
Boyu fidana benzer dayıoğlu
Boyu çimene benzer beyoğlu
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ŞU Urfa'nın kızları
Ah leylim vah leylim emmioğlu
Kibritsiz kandil yakar dayıoğlu
Kibritsiz kandil yakar beyoğlu
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Emmioğlu ele benzer emmioğlu
Boyu fidana benzer dayıoğlu
Boyu çimene benzer beyoğlu