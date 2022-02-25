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7/24 Dinle Resimdeki Gözyaşları

Resimdeki Gözyaşları Şarkı Sözleri

Cem Karaca Resimdeki Gözyaşları şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cem Karaca Resimdeki Gözyaşları şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Resimdeki Gözyaşları sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Cem Karaca

Cem Karaca

Resimdeki Gözyaşları

  • Hasan Kalesi

  • Resimdeki Gözyaşları

  • Kara Üzüm

  • Mutlaka Yavrum

  • Namus Belası

  • Çökertme

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