Resimdeki Gözyaşları Şarkı Sözleri
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Cem Karaca
Resimdeki Gözyaşları
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Sana derim sana Hasan kalesi
Alt yanımda dövüş oldu cenk oldu cenk oldu
Yiğit olan yiğit çıktı meydana
Koç yiğitler arap ata bin oldu bin oldu
***
Akşam ki gördüğüm şu kara düşler
Hesaba gelmedi kesilen başlar o başlar
Eğerler atımı küçük gardaşlar
Hünkar tarafından bize emroldu emroldu
***
Aksamınan ikindinin arası
Aldı beni şu düşmanın yarası yarası
Ecel geldi ölmemizin sırası
Ağladı el oba gözü kan doldu kan doldu
***
Dadaloğlum dertli belim büküldü
Gözümün cevheri yere döküldü döküldü
Üçyüz atlı ile cenge dikildi
Yüzü geldi ikiyüzü şeht oldu şeht oldu
-
Birgün belki hayattan
Geçmişteki günlerden
Bir teselli ararsın
Bak o zaman resmime
Gör akan o yaşları
***
Benden sana son kalan
Bir küçük resim şimdi
Cevap veremez ama
Ağlar yalnızlığına
***
Ve işte arda kalan
Bir avuç anı şimdi
Koyup da bir başına
Bırakıp gittin beni
***
Birgün belki hayattan
Geçmişteki günlerden
Bir teselli arasın
Bak o zaman resmime
***
Sen yalnız değilsin
Biliyorum nerdesin
Bu üzerdi beni
Yaşasaydın ve görseydin
***
Birgün belki hayattan
Geçmişteki günlerden
Bir teselli arasın
Bak o zaman resmime
Gör akan o yaşları
-
Kara üzümsün iki gözümsün
Göğüsündeki mor benler
Kanlı yaşlar gözlerimdir
Kadınım
***
Kara üzümsün iki gözümsün
Güldürmedin güldürmedin
Ne öldürdün ne oldurdun
Dertliden dertli ettin beni
Dertliden dertli
***
Kara üzümsün iki gözümsün
İçim dışım ömrümsün
Sevincimsin hem sancımsın
Günahımsın sevabımsın
-
Biz görmedik sen görürsün yavrum
Didişmeden geçen bir gün mutlaka
Yalansız dolansız bir dünyayı yavrum
Kuramadık kurarsınız mutlaka
***
Boşa harcandı benim yıllarım
Boşa geçen yıllarıma yanarım
Affet beni ne olur yalvarırım yavrum
Yarın senin ellerinde güzel kur
***
Biz görmedik sen görürsün yavrum
Daha mutlu Türkiye'mi mutlaka
Kulun kula kul olmadığı bir yarın
Kuramadık kurarsınız mutlaka
***
Biliminle, kitabınla, aklınla
Ellerinle, dişinle, tırnağınla
İnsanın olmanın verdiği onurla yavrum
Yüreğinle kur yarını güzel kur
-
Düştüm mapus damlarına öğüt veren bol olur
Düştüm mapus damlarına öğüt veren bol olur
Toplasam o öğütleri burdan köye yol olur
Toplasam o öğütleri burdan köye yol olur
***
Ana baba bacı kardaş dar günümde el olur
Ana baba bacı kardaş dar günümde el olur
Namus belasına kardaş döktüğümüz kan bizim
Namus belasına kardaş döktüğümüz kan bizim
***
Hep bir halli Turhallıyız biz bize benzeriz
Hep bir halli Turhallıyız biz bize benzeriz
Yüz bin kere tövbe eder gene şarap içeriz
Yüz bin kere tövbe eder gene şarap içeriz
***
At bizim avrat bizim silah bizim şan bizim
At bizim avrat bizim silah bizim şan bizim
Namus belasına kardaş yatarız zindan bizim
Namus belasına kardaş yatarız zindan bizim
***
Kız gelinim suna boylum doyamadan biz bize
Kız gelinim suna boylum doyamadan biz bize
Besmeleyle yüzün açıp oturmadan diz dize
Besmeleyle yüzün açıp oturmadan diz dize
***
Almış kaçırmışlar seni çökertmişler ıssıza
Almış kaçırmışlar seni çökertmişler ıssıza
Namus belasına kardaş kıydığımız can bizim
Namus belasına kardaş kıydığımız can bizim
***
Ağam kurban beyim kurban hallarımı neyledim
Ağam kurban beyim kurban hallarımı neyledim
Ne bir eksik ne bir fazla hepsi tamam söyledim
Ne bir eksik ne bir fazla hepsi tamam söyledim
***
Kır kalemi kes cezamı yaşamayı neyledim
Kır kalemi kes cezamı yaşamayı neyledim
Namus belasına kardaş verdiğimiz can bizim
Namus belasına kardaş verdiğimiz can bizim
-
Çökertmeden çıktım da Halil’im
Aman başım selamet
Bitez’de yalısına varmadan Halil’im
Aman koptu kıyamet
***
Arkadaşım İbrahim Çavuş
Allahıma emanet
***
Burasıda Asbat değil Halil’im
Aman Bitez yalısı
Yüreğime acı saldı
Dostlar kurşun yarası
***
Gidelim gidelim Halil’im
Çökertmeye varalım
Kolcular gelince Halil’im
Nerelere kaçalım
***
Teslim olmayalım Halil’im
Aman kurşun saçalım
***
Burasıda Asbat değil Halil’im
Aman Bitez yalısı
Yüreğime acı saldı
Dostlar kurşun yarası
***
Güvertede gezer iken
Aman kunduram kaydı
Çakır da gözlü Gülsümümü
Çerkes kaymakam aldı
***
Kaymakam baskısı a canım
Aman aldı yürüdü
Burası da Asbat değil Halil’im
Aman Bitez yalısı
***
Yüreğime acı saldı
Dostlar kurşun yarası …