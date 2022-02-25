Cem Karaca

Hasan Kalesi Sana derim sana Hasan kalesi Alt yanımda dövüş oldu cenk oldu cenk oldu Yiğit olan yiğit çıktı meydana Koç yiğitler arap ata bin oldu bin oldu *** Akşam ki gördüğüm şu kara düşler Hesaba gelmedi kesilen başlar o başlar Eğerler atımı küçük gardaşlar Hünkar tarafından bize emroldu emroldu *** Aksamınan ikindinin arası Aldı beni şu düşmanın yarası yarası Ecel geldi ölmemizin sırası Ağladı el oba gözü kan doldu kan doldu *** Dadaloğlum dertli belim büküldü Gözümün cevheri yere döküldü döküldü Üçyüz atlı ile cenge dikildi Yüzü geldi ikiyüzü şeht oldu şeht oldu

Resimdeki Gözyaşları Birgün belki hayattan Geçmişteki günlerden Bir teselli ararsın Bak o zaman resmime Gör akan o yaşları *** Benden sana son kalan Bir küçük resim şimdi Cevap veremez ama Ağlar yalnızlığına *** Ve işte arda kalan Bir avuç anı şimdi Koyup da bir başına Bırakıp gittin beni *** Birgün belki hayattan Geçmişteki günlerden Bir teselli arasın Bak o zaman resmime *** Sen yalnız değilsin Biliyorum nerdesin Bu üzerdi beni Yaşasaydın ve görseydin *** Birgün belki hayattan Geçmişteki günlerden Bir teselli arasın Bak o zaman resmime Gör akan o yaşları

Kara Üzüm Kara üzümsün iki gözümsün Göğüsündeki mor benler Kanlı yaşlar gözlerimdir Kadınım *** Kara üzümsün iki gözümsün Güldürmedin güldürmedin Ne öldürdün ne oldurdun Dertliden dertli ettin beni Dertliden dertli *** Kara üzümsün iki gözümsün İçim dışım ömrümsün Sevincimsin hem sancımsın Günahımsın sevabımsın

Mutlaka Yavrum Biz görmedik sen görürsün yavrum Didişmeden geçen bir gün mutlaka Yalansız dolansız bir dünyayı yavrum Kuramadık kurarsınız mutlaka *** Boşa harcandı benim yıllarım Boşa geçen yıllarıma yanarım Affet beni ne olur yalvarırım yavrum Yarın senin ellerinde güzel kur *** Biz görmedik sen görürsün yavrum Daha mutlu Türkiye'mi mutlaka Kulun kula kul olmadığı bir yarın Kuramadık kurarsınız mutlaka *** Biliminle, kitabınla, aklınla Ellerinle, dişinle, tırnağınla İnsanın olmanın verdiği onurla yavrum Yüreğinle kur yarını güzel kur

Namus Belası Düştüm mapus damlarına öğüt veren bol olur Düştüm mapus damlarına öğüt veren bol olur Toplasam o öğütleri burdan köye yol olur Toplasam o öğütleri burdan köye yol olur *** Ana baba bacı kardaş dar günümde el olur Ana baba bacı kardaş dar günümde el olur Namus belasına kardaş döktüğümüz kan bizim Namus belasına kardaş döktüğümüz kan bizim *** Hep bir halli Turhallıyız biz bize benzeriz Hep bir halli Turhallıyız biz bize benzeriz Yüz bin kere tövbe eder gene şarap içeriz Yüz bin kere tövbe eder gene şarap içeriz *** At bizim avrat bizim silah bizim şan bizim At bizim avrat bizim silah bizim şan bizim Namus belasına kardaş yatarız zindan bizim Namus belasına kardaş yatarız zindan bizim *** Kız gelinim suna boylum doyamadan biz bize Kız gelinim suna boylum doyamadan biz bize Besmeleyle yüzün açıp oturmadan diz dize Besmeleyle yüzün açıp oturmadan diz dize *** Almış kaçırmışlar seni çökertmişler ıssıza Almış kaçırmışlar seni çökertmişler ıssıza Namus belasına kardaş kıydığımız can bizim Namus belasına kardaş kıydığımız can bizim *** Ağam kurban beyim kurban hallarımı neyledim Ağam kurban beyim kurban hallarımı neyledim Ne bir eksik ne bir fazla hepsi tamam söyledim Ne bir eksik ne bir fazla hepsi tamam söyledim *** Kır kalemi kes cezamı yaşamayı neyledim Kır kalemi kes cezamı yaşamayı neyledim Namus belasına kardaş verdiğimiz can bizim Namus belasına kardaş verdiğimiz can bizim