Dur Bırak kaynasın kahvenin suyu Dur Bırak kaynasın kahvenin suyu Bana İstanbul u anlat nasıldı Bana Boğaz ı anlat nasıldı Haziran titreyişlerle kaçak yağmurlar ardı Yıkanmış kurunur muydu yine o yedi tepe Ana şefkati gibi sıcak bir güneşle İnsanlar gülüyordu de Trende vapurda otobüste Yalan da olsa hoşuma gidiyor söyle Hep kahır hep kahır hep kahır hep kahır Bıktım be Dur Bırak kalsın açma televizyonu Dur Bırak kalsın açma televizyonu Bana istanbul u anlat nasıldı Şehirlerin şehrini anlat nasıldı Beyoğlu sırtlarından yasak gözlerimle bakıp Köprüler Sarayburnu minareler ve Haliç e Diyiverdin mi bir merhaba gizlice İnsanlar gülüyordu de Trende vapurda otobüste Yalan da olsa hoşuma gidiyor söyle Hep kahır hep kahır hep kahır hep kahır Bıktım be Dur Bırak kımıldama kal biraz öylece nolur Dur Bırak kımıldama kal biraz öylece nolur Kokun İstanbul gibidir gözlerin İstanbul gecesi Şimdi gel sarıl sarıl bana kınalım Gökkubbenin altında orda da beraber Çok şükür diyerek yeniden başlamanın hayali Hasretimin çölünde sanki bir pınar gibi İnsanlar gülüyordu de Trende vapurda otobüste Yalan da olsa hoşuma gidiyor söyle Hep kahır hep kahır hep kahır hep kahır Bıktım be