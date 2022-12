Cem Karaca

Ben soğuk memleketin sıcak yüreği Sen garip gönlümün güzel meleği Ben soğuk memleketin sıcak yüreği Sen garip gönlümün güzel meleği *** Sen hayatımın beklenen dileği Gönlümün gülü Hoş geldin, hoş geldin *** Her koşulda yoldaş gibi, sırdaşız arkadaş gibi Ölene dek yanındayım, bir dadaş gibi (bir dadaş gibi) Bir dadaş gibi *** Evimiz mabettir bana, aşkın muhabbettir bana Sevmek ibadettir bana, bir dadaş gibi (bir dadaş gibi) Bir dadaş gibi *** Mademki sen tek varımsın, mademki diğer yarımsın Mademki sen tek varımsın, mademki diğer yarımsın Eminim son kararımsın, bir dadaş gibi (bir dadaş gibi) Bir dadaş gibi *** Sanma ki muhtaç ederim, bu başıma taç ederim Sanma ki muhtaç ederim, bu başıma taç ederim Her görüşte hac ederim bir dadaş gibi (bir dadaş gibi) Bir dadaş gibi *** Ben karlı tepelerin yalnız kartalı Sen rüyalarımın peri masalı Ben karlı tepelerin yalnız kartalı Sen rüyalarımın peri masalı *** Dünyama can geldi seni bulalı Gönlümün gülü Hoş geldin, hoş geldin *** Her koşulda yoldaş gibi, sırdaşım arkadaş gibi Ölene dek yanındayım, bir dadaş gibi (bir dadaş gibi) Bir dadaş gibi *** Evimiz mabettir bana, aşkın muhabbettir bana Sevmek ibadettir bana, bir dadaş gibi (bir dadaş gibi) Bir dadaş gibi *** Mademki sen tek varımsın, mademki diğer yarımsın Mademki sen tek varımsın, mademki diğer yarımsın Eminim son kararımsın, bir dadaş gibi (bir dadaş gibi) Bir dadaş gibi *** Sanma ki muhtaç ederim, bu başıma taç ederim Sanma ki muhtaç ederim, bu başıma taç ederim Her görüşte hac ederim bir dadaş gibi (bir dadaş gibi) Bir dadaş gibi *** Bir dadaş gibi (bir dadaş gibi) Bir dadaş gibi

Aya bak nece gider Ay dolanır, gece gider İki kaşın arası Bir yol var Hacc'a gider *** Lemide hayranın olim Karakız çobanın olim Yılda kurban bir olur Her gün kurbanın olim *** Lemide hayranın olim Karakız çobanın olim Yılda kurban bir olur Her gün kurbanın olim *** Aya bak, yıldıza bak Suya giden kıza bak Kız Allah'ın seversen Dön de bir yol bize bak *** Lemide hayranın olim Karakız çobanın olim Yılda kurban bir olur Her gün kurbanın olim *** Lemide hayranın olim Karakız çobanın olim Yılda kurban bir olur Her gün kurbanın olim *** Ay akşamdan geridir Buralar merdan yeridir Kalkın gidin evliler Buralar ihvan yeridir *** Lemide hayranın olim Karakız çobanın olim Yılda kurban bir olur Her gün kurbanın olim *** Lemide hayranın olim Karakız çobanın olim Yılda kurban bir olur Her gün kurbanın olim *** Lemide hayranın olim Karakız çobanın olim Yılda kurban bir olur Her gün kurbanın olim *** Lemide hayranın olim Karakız çobanın olim Yılda kurban bir olur Her gün kurbanın olim