Cem Karaca

İhtiyar Oldum Daha anamdan doğmadan Neden ben ihtiyar oldum? Yedi yaşıma değmeden ihtiyar oldum İhtiyar oldum, ihtiyar oldum İhtiyar oldum, ihtiyar oldum, ihtiyar oldum *** Adımı dillere yaydın Söz verdin de geri caydın Ey sevgilim gözünaydın İhtiyar oldum, ihtiyar oldum, ihtiyar oldum İhtiyar oldum, ihtiyar oldum, ihtiyar oldum *** Ey doktor bana acıma Elin sürme sancıma Ak düştü siyah saçıma İhtiyar oldum, ihtiyar oldum, ihtiyar oldum İhtiyar oldum, ihtiyar oldum, ihtiyar oldum

Beni Siz Delirttiniz Beni siz delirttiniz evet Evet, evet, siz, siz Kırmızı ışıkta geçen şoförler Ve boşverli türküler Ve boşverli türküler *** Sahil yolundaki kazalar Denize düşen şu uçak Beyaz camda hayvanlar ve reklamlar Yeşilçam'da baldır bacak Yeşilçam'da baldır bacak *** Beni siz delirttiniz evet Evet, evet siz delirttiniz beni Uçaklar, rüşvetler ve mobilyalar Ve ahlak üstüne nutuklar Ve ahlak üstüne nutuklar *** Günden güne ufalan ekmekler Pasta yesin efendiler ama Gaz tenekesi ile su kuyrukları Ve bir başbuğun buyrukları Başbuğun buyrukları *** Beni siz delirttiniz evet Evet, evet, evet Siz delirttiniz beni, hiç kuşkum yok bundan eminim Darılmaca yok ben bir deliyim ama beni siz delirttiniz Beni siz delirttiniz *** Gelin katılın siz de bize Bizde herkese yer var Dostlarım hep Napolyon, hepsi Sezar Bol miktarda Hitler de çıkar ayy Bol miktarda Hitler de çıkar

Nem Kaldı Böyle parsel parsel bölünmüş dünya Bir dikili taştan gayrı nem kaldı Dost köyünden ayağımı kestiler *** Gözlerimde yaştan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı Gözlerimde yaştan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı *** Yiğit geçinenler namert çıktılar Sonra ettiğine pişman çıktılar Eski dostlar bize düşman çıktılar *** Birkaç tane itten gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı Birkaç tane itten gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı *** Arsız diye diye arsız ettiler Nursuz diye diye nursuz ettiler Aç koydular beni Aç koydular beni beni Belalım beni oy beni beni Aç koydular beni hırsız ettiler *** Sermayemde suçtan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı Sermayemde suçtan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı

Oy Bana Bana Ele geniş olan şu yalan dünya Bilmem ki yar neden dar bana bana Bize hücum etti cahil sürüsü Artık kesseler de beni kar bana Bana bana *** Kendim gibi olmayana yaramam Geldi geçti ömrüm sanki bir akşam Sağımda solumda kıble aramam Hem kıbledir hem kabedir yar bana bana Bana bana *** Tabuttaki ölü gibi ölemem Derdim çoktur onun için gülemem Ben insanım değerimi bölemem Doğu batı gavur müslüm bir bana