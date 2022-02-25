Cem Karaca

Karadut Şarkı Sözleri
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Karadutum, çatal karam, çingenem
Nar tanem, nur tanem, bir tanem
Ağaç isem dalımsın salkım saçak
Petek isen balımsın ağulum
Günahımsın, vebalimsin
Günahımsın, vebalimsin
***
Dili mercan, dizi mercan, dişi mercan
Dili mercan, dizi mercan, dişi mercan
Yoluna bir can koyduğum
Gökte ararken yerde bulduğum
Karadutum, çatal karam, çingenem
Daha nem olacaktın be bir tanem
Gülen ayvam, ağlayan narımsın
Kadınım, kısrağım, karımsın
Gülen ayvam, ağlayan narımsın
Kadınım, kısrağım, karımsın