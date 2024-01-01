Cem Karaca

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3 kardeş emaneti aldılar bir dereden
İlyas, Temel, Süreyya, kürekler siye siye
Emanet makinalı tüfekler Hotchkiss marka
Karadeniz denizdir kah uslu kah delidir
Delirir karayeldir, karayel oy karayel
Karayel oy karayel, karayel oy karayel
Kara haydaa
***
Rüzgar yaman esiyor taktılar kürekleri
Yele karşı çekmekten kırıldı bilekleri
Karadeniz uşağının yoktur can yelekleri
Hatçe, Ümmü, Gülizar kıyıda bekliyorlar
Sırtlayıp tüfekleri cepheye taşımaya
Cepheye taşımaya, cepheye taşımaya
Cepheye haydaa
***
İlyas, Temel, Süreyya dönmediler geriye
Hatçe, Ümmü, Gülizar gittiler o dereye
Aldılar tüfekleri kürekler siya siya
İlyas, Temel, Süreyya, Hatçe, Ümmü, Gülizar
Bir yastığa baş koyar, bir tetiğe basarlar
Bir tetiğe basarlar, bir tetiğe basarlar
Bir tetiğe basarlar
***
Kavganın haklı olanı erkek dişi bilmiyor
Bütün halk birlik olmazsa kavga haklı olmuyor
Kavganın haklı olanı erkek dişi bilmiyor
Bütün halk birlik olmazsa kavga haklı olmuyor
-
İhtarname
Çeken Türk halkı
Çekilen siz, siz, siz!
Konu, bal gibi bilirsiniz
***
Çöl, çöl, çöl, çöl, çöl, çöl babo
Su yok, yol yok, derman yok
Çöl, çöl, çöl, çöl, çöl, çöl babo
Su yok, yol yok, derman yok
Kum, kum, kum, kum, kum, kum babo
Kum gibi dert var derman yok
Kum, kum, kum, kum, kum, kum babo
Kum gibi dert var derman yok
***
Vazgeçtik cennet yolundan
Vazgeçtik cennet yolundan
Ölsek yunmaya suyumuz yok
***
De lan
***
Çöl, çöl, çöl, çöl, çöl, çöl babo
Su yok, yol yok, derman yok
Çöl, çöl, çöl, çöl, çöl, çöl babo
Su yok, yol yok, derman yok
Kum, kum, kum, kum, kum, kum babo
Kum gibi dert var derman yok
Kum, kum, kum, kum, kum, kum babo
Kum gibi dert var derman yok
***
Vazgeçtik cennet yolundan
Vazgeçtik cennet yolundan
Ölsek yunmaya suyumuz yok
***
De lan
***
Biz, biz, biz, biz, biz, biz babo
Daha çokken sizlerden
Biz, biz, biz, biz, biz, biz babo
Daha çokken sizlerden
Dur, dur, dur, dur, dur, dur babo
Gayri yeter etme lan
Dur, dur, dur, dur, dur, dur babo
Gayri yeter etme lan
***
Kağnılar kaza yapmazlar
Kağnılar kaza yapmazlar
Trafikten ölemem ki
***
De lan
-
Beni siz delirttiniz evet
Evet, evet, siz, siz
Kırmızı ışıkta geçen şoförler
Ve boşverli türküler
Ve boşverli türküler
***
Sahil yolundaki kazalar
Denize düşen şu uçak
Beyaz camda hayvanlar ve reklamlar
Yeşilçam'da baldır bacak
Yeşilçam'da baldır bacak
***
Beni siz delirttiniz evet
Evet, evet siz delirttiniz beni
Uçaklar, rüşvetler ve mobilyalar
Ve ahlak üstüne nutuklar
Ve ahlak üstüne nutuklar
***
Günden güne ufalan ekmekler
Pasta yesin efendiler ama
Gaz tenekesi ile su kuyrukları
Ve bir başbuğun buyrukları
Başbuğun buyrukları
***
Beni siz delirttiniz evet
Evet, evet, evet
Siz delirttiniz beni, hiç kuşkum yok bundan eminim
Darılmaca yok ben bir deliyim ama beni siz delirttiniz
Beni siz delirttiniz
***
Gelin katılın siz de bize
Bizde herkese yer var
Dostlarım hep Napolyon, hepsi Sezar
Bol miktarda Hitler de çıkar ayy
Bol miktarda Hitler de çıkar
-
Böyle parsel parsel bölünmüş dünya
Bir dikili taştan gayrı nem kaldı
Dost köyünden ayağımı kestiler
***
Gözlerimde yaştan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı
Gözlerimde yaştan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı
***
Yiğit geçinenler namert çıktılar
Sonra ettiğine pişman çıktılar
Eski dostlar bize düşman çıktılar
***
Birkaç tane itten gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı
Birkaç tane itten gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı
***
Arsız diye diye arsız ettiler
Nursuz diye diye nursuz ettiler
Aç koydular beni
Aç koydular beni beni
Belalım beni oy beni beni
Aç koydular beni hırsız ettiler
***
Sermayemde suçtan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı
Sermayemde suçtan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı
-
Ele geniş olan şu yalan dünya
Bilmem ki yar neden dar bana bana
Bize hücum etti cahil sürüsü
Artık kesseler de beni kar bana
Bana bana
***
Kendim gibi olmayana yaramam
Geldi geçti ömrüm sanki bir akşam
Sağımda solumda kıble aramam
Hem kıbledir hem kabedir yar bana bana
Bana bana
***
Tabuttaki ölü gibi ölemem
Derdim çoktur onun için gülemem
Ben insanım değerimi bölemem
Doğu batı gavur müslüm bir bana
-
Her akşam o köşeye asılırdı o parka
Paltoya para yok ki ondan alındı parka
Her akşam o köşeye asılırdı o parka
Paltoya para yok ki ondan alındı parka
Bir sabah onun sırtında çıktı gitti o parka
Bir sabah onun sırtında çıktı gitti o parka
***
Dedenin üç aylıktan alınmıştı o parka
Kirli yeşil bir renkte eskiceneydi parka
Üst cebi sökülmüştü, kullanılmıştı parka
Bir sabah onun sırtında çıktı gitti o parka
Bir sabah onun sırtında çıktı gitti o parka
***
Parkasıyla vurulmuş yatar iken buldular
Dört hain kurşun değmiş, delik deşikti parka
Parkasıyla vurulmuş yatar iken buldular
Dört hain kurşun değmiş, delik deşikti parka
***
Baba eski tornacı, gözünü çapak almış
Dede bir bacağını Sakarya'da bırakmış
Baba eski tornacı, gözünü çapak almış
Dede bir bacağını Sakarya'da bırakmış
Ananın gözü yaşlı, umut ona bağlamış
Ananın gözü yaşlı, umut ona bağlamış
***
Küçük kardeşi bu yıl siyasala gidecek
Paltoya para yok ki, o da parka giyecek
Ananın gözü yaşlı, delikleri dikecek
Bir sabah onun sırtında çıktı gitti o parka
Bir sabah onun sırtında çıktı gitti o parka
***
Parkasıyla vurulmuş yatar iken buldular
Dört hain kurşun değmiş, delik deşikti parka
Parkasıyla vurulmuş yatar iken buldular
Dört hain kurşun değmiş, delik deşikti, delik deşikti
Parka parka parka parka
Parka
Parka parka parka parka
Parka
***
Parkasıyla vurulmuş yatar iken buldular
Parkasıyla vurulmuş yatar iken buldular
Parkasıyla vurulmuş yatar iken buldular
Parkasıyla vurulmuş...
Parkasıyla vurulmuş...
Vurulmuş yatar iken buldular
Parkasıyla vurulmuş yatar iken buldular
Parkasıyla vurulmuş yatar iken buldular
Parkasıyla vurulmuş...
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Bağımda üzüm kaldı üzüm kaldı
Yemedim üzüm kaldı üzüm kaldı
İki emmi kızının, iki emmi kızının aleyli aleyli
Birinde gözüm kaldı aleyli aleyli hey hey hey
İki emmi kızının, iki emmi kızının aleyli aleyli
Birinde gözüm kaldı aleyli aleyli hey hey hey
***
Ayağında mesti var mesti var
Kızıldan döğmesi var döğmesi var
Goymur gedim yanına, Goymur gedim yanına aleyli aleyli
Bir zalım nenesi var aleyli aleyli hey hey hey
Goymur gedim yanına, Goymur gedim yanına aleyli aleyli
Bir zalım nenesi var aleyli aleyli hey hey hey
***
Azizim gülün yansın gülün yansın
Kısadan gülün yansın gülün yansın
Meni yardan edenin, meni yardan edenin aleyli aleyli
Ağzında dili yansın aleyli aleyli hey hey hey
Meni yardan edenin, meni yardan edenin aleyli aleyli
Ağzında dili yansın aleyli aleyli hey hey hey hey hey
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Daha anamdan doğmadan
Neden ben ihtiyar oldum?
Yedi yaşıma değmeden ihtiyar oldum
İhtiyar oldum, ihtiyar oldum
İhtiyar oldum, ihtiyar oldum, ihtiyar oldum
***
Adımı dillere yaydın
Söz verdin de geri caydın
Ey sevgilim gözünaydın
İhtiyar oldum, ihtiyar oldum, ihtiyar oldum
İhtiyar oldum, ihtiyar oldum, ihtiyar oldum
***
Ey doktor bana acıma
Elin sürme sancıma
Ak düştü siyah saçıma
İhtiyar oldum, ihtiyar oldum, ihtiyar oldum
İhtiyar oldum, ihtiyar oldum, ihtiyar oldum