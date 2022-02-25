Kendim Ettim Kendim Buldum Şarkı Sözleri
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Cem Karaca
Kendim Ettim Kendim Buldum
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Karadır bu bahtım kara
Sözüm kar etmiyor yara
Yaktın yüreğimi nara
Eyvah, eyvah, eyvah, ah
***
Kendim ettim, kendim buldum
Gül gibi sararıp soldum
Eyvah, eyvah ey
***
Bilmez yar gönlümden bilmez
Akar gözyaşlarım dinmez
Bir kere yüzüme gülmez
Eyvah, eyvah, eyvah, ah
***
Kendim ettim, kendim buldum
Gül gibi sararıp soldum
Eyvah, eyvah
***
Söylerim sözüm almıyor
O yar yüzüme gülmüyor
Garip gönlümü bilmiyor
Eyvah, eyvah, eyvah, ah
***
Kendim ettim, kendim buldum
Gül gibi sararıp soldum
Eyvah, eyvah