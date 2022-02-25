Cem Karaca

Hava kurşun gibi ağır Bağır bağır bağırıyorum Koşun, kurşun eritmeye çağırıyorum O diyor ki bana O diyor ki bana O diyor ki bana O diyor ki bana Sen yanmasan, ben yanmasam, biz yanmasak Nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Sen yanmasan, ben yanmasam, biz yanmasak Nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Sen yanmasan, ben yanmasam, biz yanmasak Nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Dert çok hem dert yok Dert çok hem dert yok *** Hava kurşun gibi ağır Bağır bağır bağırıyorum Koşun, kurşun eritmeye çağırıyorum O diyor ki bana O diyor ki bana O diyor ki bana O diyor ki bana Sen yanmasan, ben yanmasam, biz yanmasak Nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Sen yanmasan, ben yanmasam, biz yanmasak Nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Sen yanmasan, ben yanmasam, biz yanmasak Nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Sen yanmasan, ben yanmasam, biz yanmasak Nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Sen yanmasan, ben yanmasam, biz