Kerem Gibi Şarkı Sözleri
Cem Karaca Kerem Gibi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cem Karaca Kerem Gibi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kerem Gibi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Hava kurşun gibi ağır
Bağır bağır bağırıyorum
Koşun, kurşun eritmeye çağırıyorum
O diyor ki bana
O diyor ki bana
O diyor ki bana
O diyor ki bana
Sen yanmasan, ben yanmasam, biz yanmasak
Nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa?
Sen yanmasan, ben yanmasam, biz yanmasak
Nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa?
Sen yanmasan, ben yanmasam, biz yanmasak
Nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa?
Dert çok hem dert yok
Dert çok hem dert yok
***
Hava kurşun gibi ağır
Bağır bağır bağırıyorum
Koşun, kurşun eritmeye çağırıyorum
O diyor ki bana
O diyor ki bana
O diyor ki bana
O diyor ki bana
Sen yanmasan, ben yanmasam, biz yanmasak
Nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa?
Sen yanmasan, ben yanmasam, biz yanmasak
Nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa?
Sen yanmasan, ben yanmasam, biz yanmasak
Nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa?
Sen yanmasan, ben yanmasam, biz yanmasak
Nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa?
Sen yanmasan, ben yanmasam, biz