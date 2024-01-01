Unutulmayanlar (Remix) Şarkı Sözleri
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Cem Karaca
Unutulmayanlar (Remix)
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Düştüm mapus damlarına öğüt veren bol olur
Düştüm mapus damlarına öğüt veren bol olur
Toplasam o öğütleri burdan köye yol olur
Toplasam o öğütleri burdan köye yol olur
***
Ana baba bacı kardaş dar günümde el olur
Ana baba bacı kardaş dar günümde el olur
Namus belasına kardaş döktüğümüz kan bizim
Namus belasına kardaş döktüğümüz kan bizim
***
Hep bir halli Turhallıyız biz bize benzeriz
Hep bir halli Turhallıyız biz bize benzeriz
Yüz bin kere tövbe eder gene şarap içeriz
Yüz bin kere tövbe eder gene şarap içeriz
***
At bizim avrat bizim silah bizim şan bizim
At bizim avrat bizim silah bizim şan bizim
Namus belasına kardaş yatarız zindan bizim
Namus belasına kardaş yatarız zindan bizim
***
Kız gelinim suna boylum doyamadan biz bize
Kız gelinim suna boylum doyamadan biz bize
Besmeleyle yüzün açıp oturmadan diz dize
Besmeleyle yüzün açıp oturmadan diz dize
***
Almış kaçırmışlar seni çökertmişler ıssıza
Almış kaçırmışlar seni çökertmişler ıssıza
Namus belasına kardaş kıydığımız can bizim
Namus belasına kardaş kıydığımız can bizim
***
Ağam kurban beyim kurban hallarımı neyledim
Ağam kurban beyim kurban hallarımı neyledim
Ne bir eksik ne bir fazla hepsi tamam söyledim
Ne bir eksik ne bir fazla hepsi tamam söyledim
***
Kır kalemi kes cezamı yaşamayı neyledim
Kır kalemi kes cezamı yaşamayı neyledim
Namus belasına kardaş verdiğimiz can bizim
Namus belasına kardaş verdiğimiz can bizim
-
Gönlüme bir ateş düştü yanar ha yanar yanar
Ümit gönlümün ekmeği umar ha umar umar
***
Elleri ak yumuk yumuk, ojeli tırnakları
Nerelere gizlesin şu avucum nasırları
Otomobili tamire geldi dün bizim tamirhaneye
Görür görmez vurularak başladım ben sevmeye
Ayağında uzun etek, dalga dalga saçları
***
Ustam seslendi uzaktan oğlum al takımları
Ustam seslendi uzaktan oğlum al takımları
***
Bir romanda okumuştum buna benzer bir şeyi
Cildi parlak kağıt kaplı, pahalı bir kitaptı
Ne olmuş nasıl olmuşsa aşık olmuştu genç kız
Gine böyle bir durumda tamirci çırağına
***
Ustama dedim ki bugün giymeyim tulumları
Arkası puslu aynamda taradım saçlarımı
Gelecekti bugün geri arabayı almaya
O romandaki hayali belki gerçek yapmaya
O romandaki hayali belki gerçek yapmaya
***
Durdu zaman, durdu dünya, girdi içeri kapıdan
Durdu zaman, durdu dünya, girdi içeri kapıdan
***
Öylece bakakaldım gözümü ayırmadan
Öylece bakakaldım gözümü ayırmadan
***
Arabanın kapısını açtım, açtım girsin içeri
Arabanın kapısını açtım girsin içeri
Kalktı hilal kaşları, sordu kim bu serseri
Kalktı hilal kaşları, sordu kim bu serseri
***
Çekti gitti arabayla egzozuna boğuldum
Gözümde tomurcuk yaşlar ağır ağır doğruldum
Ustam geldi, sırtıma vurdu, unut dedi romanları
***
İşçisin sen işçi kal giy dedi tulumları
İşçisin sen işçi kal giy dedi tulumları
İşçisin sen işçi kal giy dedi tulumları
İşçisin sen işçi kal giy dedi tulumları
İşçisin sen işçi kal giy dedi tulumları
***
İşçisin sen işçi kal
İşçisin sen işçi kal
İşçisin sen işçi kal
İşçisin sen işçi kal
İşçisin sen işçi kal
İşçisin sen işçi kal
İşçisin sen işçi kal
İşçisin sen işçi kal
-
Bütün dünya nimetini tattın işte gidiyorsun
Bütün dünya nimetini tattın işte gidiyorsun
Sonunda ecel şerbeti içtin işte
Sonunda ecel şerbeti içtin işte
***
Sorarım sen hayatında ne yaptın doğrudan yana?
Sorarım sen hayatında ne yaptın gerçekten yana?
En sonunda dört kolluya bindin işte gidiyorsun
En sonunda dört kolluya bindin işte
***
Beş parmak bir olmaz derdin, yoksula güler geçerdin hah hah hah ha
Beş parmak bir olmaz derdin, yoksula güler geçerdin
Kefende cep yok demiştim, giydin işte gidiyorsun
Kefende cep yok demiştim, giydin işte naber
***
Yaşadın hiç aldırmadan, kazandın hep yorulmadan
Yaşadın aldırmadan, kazandın hep yorulmadan
Bu dünyanın anasını sattın ama gidiyorsun
Bu dünyanın anasını sattın ama gidiyorsun
-
Gönlüme bir ateş düştü yanar ha yanar yanar
Ümit gönlümün ekmeği umar ha umar umar
***
Elleri ak yumuk yumuk, ojeli tırnakları
Nerelere gizlesin şu avucum nasırları
Otomobili tamire geldi dün bizim tamirhaneye
Görür görmez vurularak başladım ben sevmeye
Ayağında uzun etek, dalga dalga saçları
***
Ustam seslendi uzaktan oğlum al takımları
Ustam seslendi uzaktan oğlum al takımları
***
Bir romanda okumuştum buna benzer bir şeyi
Cildi parlak kağıt kaplı, pahalı bir kitaptı
Ne olmuş nasıl olmuşsa aşık olmuştu genç kız
Gine böyle bir durumda tamirci çırağına
***
Ustama dedim ki bugün giymeyim tulumları
Arkası puslu aynamda taradım saçlarımı
Gelecekti bugün geri arabayı almaya
O romandaki hayali belki gerçek yapmaya
O romandaki hayali belki gerçek yapmaya
***
Durdu zaman, durdu dünya, girdi içeri kapıdan
Durdu zaman, durdu dünya, girdi içeri kapıdan
***
Öylece bakakaldım gözümü ayırmadan
Öylece bakakaldım gözümü ayırmadan
***
Arabanın kapısını açtım, açtım girsin içeri
Arabanın kapısını açtım girsin içeri
Kalktı hilal kaşları, sordu kim bu serseri
Kalktı hilal kaşları, sordu kim bu serseri
***
Çekti gitti arabayla egzozuna boğuldum
Gözümde tomurcuk yaşlar ağır ağır doğruldum
Ustam geldi, sırtıma vurdu, unut dedi romanları
***
İşçisin sen işçi kal giy dedi tulumları
İşçisin sen işçi kal giy dedi tulumları
İşçisin sen işçi kal giy dedi tulumları
İşçisin sen işçi kal giy dedi tulumları
İşçisin sen işçi kal giy dedi tulumları
***
İşçisin sen işçi kal
İşçisin sen işçi kal
İşçisin sen işçi kal
İşçisin sen işçi kal
İşçisin sen işçi kal
İşçisin sen işçi kal
İşçisin sen işçi kal
İşçisin sen işçi kal