Cem Karaca

Düştüm mapus damlarına öğüt veren bol olur Düştüm mapus damlarına öğüt veren bol olur Toplasam o öğütleri burdan köye yol olur Toplasam o öğütleri burdan köye yol olur *** Ana baba bacı kardaş dar günümde el olur Ana baba bacı kardaş dar günümde el olur Namus belasına kardaş döktüğümüz kan bizim Namus belasına kardaş döktüğümüz kan bizim *** Hep bir halli Turhallıyız biz bize benzeriz Hep bir halli Turhallıyız biz bize benzeriz Yüz bin kere tövbe eder gene şarap içeriz Yüz bin kere tövbe eder gene şarap içeriz *** At bizim avrat bizim silah bizim şan bizim At bizim avrat bizim silah bizim şan bizim Namus belasına kardaş yatarız zindan bizim Namus belasına kardaş yatarız zindan bizim *** Kız gelinim suna boylum doyamadan biz bize Kız gelinim suna boylum doyamadan biz bize Besmeleyle yüzün açıp oturmadan diz dize Besmeleyle yüzün açıp oturmadan diz dize *** Almış kaçırmışlar seni çökertmişler ıssıza Almış kaçırmışlar seni çökertmişler ıssıza Namus belasına kardaş kıydığımız can bizim Namus belasına kardaş kıydığımız can bizim *** Ağam kurban beyim kurban hallarımı neyledim Ağam kurban beyim kurban hallarımı neyledim Ne bir eksik ne bir fazla hepsi tamam söyledim Ne bir eksik ne bir fazla hepsi tamam söyledim *** Kır kalemi kes cezamı yaşamayı neyledim Kır kalemi kes cezamı yaşamayı neyledim Namus belasına kardaş verdiğimiz can bizim Namus belasına kardaş verdiğimiz can bizim