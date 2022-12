Cem Karaca

Nem Kaldı Böyle parsel parsel bölünmüş dünya Bir dikili taştan gayrı nem kaldı Dost köyünden ayağımı kestiler *** Gözlerimde yaştan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı Gözlerimde yaştan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı *** Yiğit geçinenler namert çıktılar Sonra ettiğine pişman çıktılar Eski dostlar bize düşman çıktılar *** Birkaç tane itten gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı Birkaç tane itten gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı *** Arsız diye diye arsız ettiler Nursuz diye diye nursuz ettiler Aç koydular beni Aç koydular beni beni Belalım beni oy beni beni Aç koydular beni hırsız ettiler *** Sermayemde suçtan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı Sermayemde suçtan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı

Aşk Kitabı Ne olur söyleyin sevenler bana Ayrılmak kanun mu aşk kitabında? El ele tutuşup gülmeden daha Terk etmek kanun mu aşk kitabında? *** Ne olur söyleyin sevenler bana Ayrılmak kanun mu aşk kitabında? El ele tutuşup gülmeden daha Terk etmek kanun mu aşk kitabında? *** Ümitlerim yıkıldı gitti Hayallerim kırıldı bitti Bu dert beni benden etti Sevdim, sevdim bak ne hale geldim Sevdim, sevdim bak ne hale geldim *** Her seven sonunda düşüyor derde Bu aşk kitabının yazanı nerde? Bir aşık inandı, çok sevdi diye Ağlatmak kanun mu aşk kitabında? *** Her seven sonunda düşüyor derde Bu aşk kitabının yazanı nerde? Bir aşık inandı, çok sevdi diye Ağlatmak kanun mu aşk kitabında? *** Ümitlerim yıkıldı gitti Hayallerim kırıldı bitti Bu dert beni benden etti Sevdim, sevdim bak ne hale geldim *** Sevdim, sevdim bak ne hale geldim Sevdim, sevdim bak ne hale geldim

Başka Bir Şey İstemem Ne olur kimseye bakma, gizli sırlarımı sakla Ne olur kimseye bakma, gizli sırlarımı sakla Beni hasretle kucakla başka bir şey istemem Beni hasretle kucakla başka bir şey istemem *** Son bir defa göreyim, uğrunda can vereyim Kollarında öleyim başka bir şey istemem Kollarında öleyim başka bir şey istemem *** Ümitsiz olsa bile, beni sevdiğini söyle Ümitsiz olsa bile, beni sevdiğini söyle Her şeyinle gir kalbime, başka bir şey istemem Her şeyinle gir kalbime, başka bir şey istemem *** Son bir defa göreyim, uğruna can vereyim Kollarında öleyim başka bir şey istemem Kollarında öleyim başka bir şey istemem Kollarında öleyim başka bir şey istemem Kollarında öleyim başka bir şey istemem

Boş Dünya Her şey boş her şey yalan Sende biraz oyalan Şu üç günlük dünyada Var mıdır baki kalan *** Gününü gün etmeye bak Derdi kederi bırak Hangi yaşta olursan ol Yaşamaya bak yaşamaya bak Dostum yaşamaya bak *** Boş dünya boş dünya Boş dünya boş dünya *** Her gün sev her gün yaşa Bir nehir gibi çağla Şu yalancı dünyada Ne üzül nede ağla *** Gününü gün etmeye bak Derdi kederi bırak Hangi yaşta olursan ol Yaşamaya bak yaşamaya bak Dostum yaşamaya bak *** Boş dünya boş dünya Boş dünya boş dünya

Bir Kızıl Goncaya Benzer Bir kızıl goncaya benzer dudağın Açılan tek gülüsün sen bu bağın Bir kızıl goncaya benzer dudağın Açılan tek gülüsün sen bu bağın *** Kurulur kalplere sevda otağın Kim bilir hangi gönüldür durağın Kurulur kalplere sevda otağın Kim bilir hangi gönüldür durağın *** Her gören "göğsüme taksam seni" der Kimi billur bakışından söz eder Her gören "göğsüme taksam seni" der Kimi billur bakışından söz eder *** "Kimi ateş gibi yaktın beni" der Kim bilir hangi gönüldür durağın "Kimi ateş gibi yaktın beni" der Kim bilir hangi gönüldür durağın

İkimizin Yerine Bu aşkın yolunda dertler var ise Ben yürürüm ikimizin yerine. Eğer tek korktuğun ecelin ise Ben ölürüm ikimizin yerine *** Mutluluk doldursun gönül tasını Alem bizde görsün kul sevdasını Bilmesin gözlerin ağlamasını Ben ağlarım ikimizin yerine. *** Çevir gözlerini bak gözlerime Tut elimi kilitle ellerine. Perçinle kalbini getir kalbime Ben severim ikimizin yerine. *** Mutluluk doldursun gönül tasını Alem bizde görsün kul sevdasını Bilmesin gözlerin ağlamasını Ben ağlarım ikimizin yerine.

Sevenler Mesut Olmaz Sevenler Mesut Olmaz derlerdi inanmazdım Şimdi mesut değilsin bilseydin bağlanmazdın Ben cefanın kederin hem kışı hem yazıyım Yeter ki sen mesut ol ben her şeye razıyım Gel artık dön artık ömrümüz geçmeden Canım sevgilim *** Günahın benim olsun sevabım senin olsun Diliyorum Mevla'dan her seven mesut olsun Ben cefanın kederin hem kışı hem yazıyım Yeter ki sen mesut ol ben he şeye razıyım Gel artık dön artık ömrümüz geçmeden Canım sevgilim