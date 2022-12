Cem Karaca

Nerdesin? Söyle, söyle canım nerdesin? Akşam oldu kara gözlüm nerdesin? Of of of of nerdesin? *** Daha yeni düştüm derde Yem olurum kuşa kurda Yüce dağlar oldu perde Yüce dağlar oldu perde *** Neredesin nazlı yarim? Nerdesin? Nerdesin? Söyle canım nerdesin? Nerdesin ah? Akşam oldu kara gözlüm nerdesin? Oy nerdesin? *** İhtiyarlık bu canıma Yoksulluk ocağıma Kar yağdı ömrüm bağına Kar yağdı ömrüm bağına *** Neredesin nazlı yarim? Nerdesin? Nerdesin? Söyle canım nerdesin? Nerdesin vay? Akşam oldu kara gözlüm nerdesin? Oy nerdesin? *** Gönül bağım talan oldu Seviyordum yalan oldu Seni benden alan oldu Seni benden çalan oldu *** Neredesin nazlı yarim? Nerdesin? Söyle, söyle canım nerdesin? Akşam oldu kara gözlüm nerdesin? Of of of of nerdesin?