Cem Karaca

Neredesin Şarkı Sözleri
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Nerdesin?
Söyle, söyle canım nerdesin?
Akşam oldu kara gözlüm nerdesin?
Of of of of nerdesin?
***
Daha yeni düştüm derde
Yem olurum kuşa kurda
Yüce dağlar oldu perde
Yüce dağlar oldu perde
***
Neredesin nazlı yarim? Nerdesin? Nerdesin?
Söyle canım nerdesin? Nerdesin ah?
Akşam oldu kara gözlüm nerdesin?
Oy nerdesin?
***
İhtiyarlık bu canıma
Yoksulluk ocağıma
Kar yağdı ömrüm bağına
Kar yağdı ömrüm bağına
***
Neredesin nazlı yarim? Nerdesin? Nerdesin?
Söyle canım nerdesin? Nerdesin vay?
Akşam oldu kara gözlüm nerdesin?
Oy nerdesin?
***
Gönül bağım talan oldu
Seviyordum yalan oldu
Seni benden alan oldu
Seni benden çalan oldu
***
Neredesin nazlı yarim?
Nerdesin?
Söyle, söyle canım nerdesin?
Akşam oldu kara gözlüm nerdesin?
Of of of of nerdesin?