Cem Karaca

Neredesin Sen Şu garip hâlimden bilen işveli nazlım Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? *** Tatlı dillim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Neredesin sen? *** Tatlı dillim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Neredesin sen? *** Ben ağlarsam ağlayıp, gülersem gülen Bütün dertlerimi anlayıp gönlümü bilen *** Sanki kalbimi bilerek yüzüme gülen Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Neredesin sen? *** Sanki kalbimi bilerek yüzüme gülen Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Neredesin sen? *** Sinemde gizli yara var, kimse bilmiyor Hiç bir tabip bu yarama merhem olmuyor Boynu bükük bir garibim, yüzüm gülmüyor Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Neredesin sen? *** Neredesin sen? Neredesin sen? Ner'desin sen?

İkimize Birden Anladım ki aşkın bir anlamı yok Mesele sadece gurur Ayrılık bizi vursa da Tek çıkar yoldur *** Bu nasıl bir savaştı anlayamadım Kalıcı bizdeki hasar İstesem de kapanmıyor Açılan yaralar *** Aaaah, bu nasıl dünya Belki de her şey yalan Doğru yer yanlış zaman *** İkimize birden yükleniyorlar Ama sen ağlama Durma git buna da alışırım Olmasan da seni yaşatırım *** İkimize birden yükleniyorlar Ama sen ağlama Durma git buna da alışırım Sen olmasan da seni yaşatırım (aaah aaaaah) *** Anladım ki aşkın bir anlamı yok Mesele sadece gurur Ayrılık bizi vursa da Tek çıkar yoldur *** Bu nasıl bir savaştı anlayamadım Kalıcı bizdeki hasar İstesem de kapanmıyor Açılan yaralar *** Aaaah, bu nasıl dünya Belki de her şey yalan Doğru yer yanlış zaman *** İkimize birden yükleniyorlar Ama sen ağlama Durma git buna da alışırım Sen olmasan da seni yaşatırım *** İkimize birden yükleniyorlar Ama sen ağlama Durma git buna da alışırım Sen olmasan da seni yaşatırım (aaaaah aaah)