Cem Karaca

Arabesk Şarkı Sözleri
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Şu garip hâlimden bilen işveli nazlım
Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen?
***
Tatlı dillim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm
Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen?
Neredesin sen?
***
Tatlı dillim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm
Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen?
Neredesin sen?
***
Ben ağlarsam ağlayıp, gülersem gülen
Bütün dertlerimi anlayıp gönlümü bilen
***
Sanki kalbimi bilerek yüzüme gülen
Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen?
Neredesin sen?
***
Sanki kalbimi bilerek yüzüme gülen
Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen?
Neredesin sen?
***
Sinemde gizli yara var, kimse bilmiyor
Hiç bir tabip bu yarama merhem olmuyor
Boynu bükük bir garibim, yüzüm gülmüyor
Gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen?
Neredesin sen?
***
Neredesin sen?
Neredesin sen?
Ner'desin sen?
-
Anladım ki aşkın bir anlamı yok
Mesele sadece gurur
Ayrılık bizi vursa da
Tek çıkar yoldur
***
Bu nasıl bir savaştı anlayamadım
Kalıcı bizdeki hasar
İstesem de kapanmıyor
Açılan yaralar
***
Aaaah, bu nasıl dünya
Belki de her şey yalan
Doğru yer yanlış zaman
***
İkimize birden yükleniyorlar
Ama sen ağlama
Durma git buna da alışırım
Olmasan da seni yaşatırım
***
İkimize birden yükleniyorlar
Ama sen ağlama
Durma git buna da alışırım
Sen olmasan da seni yaşatırım (aaah aaaaah)
***
Anladım ki aşkın bir anlamı yok
Mesele sadece gurur
Ayrılık bizi vursa da
Tek çıkar yoldur
***
Bu nasıl bir savaştı anlayamadım
Kalıcı bizdeki hasar
İstesem de kapanmıyor
Açılan yaralar
***
Aaaah, bu nasıl dünya
Belki de her şey yalan
Doğru yer yanlış zaman
***
İkimize birden yükleniyorlar
Ama sen ağlama
Durma git buna da alışırım
Sen olmasan da seni yaşatırım
***
İkimize birden yükleniyorlar
Ama sen ağlama
Durma git buna da alışırım
Sen olmasan da seni yaşatırım (aaaaah aaah)
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İtirazım var bu zalim kadere
İtirazım var bu sonsuz kedere
Feleğin cilvesine, hayatın sillesine
Dertlerin cümlesine itirazım var
***
Yarım kalan sevgiye
Şu emanet gülmeye
Yaşamadan ölmeye
İtirazım var
***
Ben hep yenilmeye mahkum muyum?
Ben hep ezilmeye mecbur muyum?
İtirazım var bu yalan dolana
Benim şu dertlere ne borcum var ki tuttu yakamı bırakmıyor
Benim mutlulukla ne zorum var ki bana cehennemi aratmıyor
Bana cehennemi aratmıyor
***
İtirazım var değişmez yazıma
İtirazım var bu dertli şansıma
Sevginin sahtesine, hayatın cilvesine
Dertlerin cümlesine itirazım var
***
Yalan dolu gözlere
Durulmamış sözlere
Dost olmayan yüzlere
İtirazım var
***
Ben hep yenilmeye mahkum muyum?
Ben hep ezilmeye mecbur muyum?
İtirazım var bu yalan dolana
Benim şu dertlere ne borcum var ki tuttu yakamı bırakmıyor
Benim mutlulukla ne zorum var ki bana cehennemi aratmıyor
Bana cehennemi aratmıyor
***
Bana cehennemi aratmıyor
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