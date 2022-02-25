Nerde Kalmıştık? Şarkı Sözleri
Cem Karaca Nerde Kalmıştık? şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cem Karaca Nerde Kalmıştık? şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Nerde Kalmıştık? sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Cem Karaca
Nerde Kalmıştık?
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Ha bir ki, ha bir ki üç dört
***
"Üzgünüm" dedi
"I am sorry"
Duck Donald'ın Hamburg işi köftesi oh yeah!
***
Pazar payı
Bundan sonra "if you eat"
Yersen yani oh yeah
Fifty fifty ok mi?
Fifty fifty ok mi?
***
İnegöl işi ve Sultanahmet
Ve Rumeli yani yerli malı köfteler vah vah
(Vah vah)
İşler kesat, örgütlenmeli
Yola düşüp Ankara'lara gitmeli eyvah!
(Eyvah)
Ekonomi liberal hay allah!
Ekonomi liberal hay allah!
***
Bütün köftecileri Türkiye'nin
Birleşin, yallah! (yallah)
(Hamburger go home!)
(Yaşasın köfteler!)
Bütün köftecileri Türkiye'nin
Birleşin, yallah! (yallah)
İyi olur inşallah
İyi olur inşallah
***
Netice Hatice, köfteler Niyazi
Yani ne şehit, ne de gazi eyvah!
Netice Hatice, köfteler Niyazi
Yani ne şehit, ne de gazi eyvah!
Burger oldu köfteler maşallah
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Hiç bir kadın hiç bir erkeği
Ve hiç bir erkek hiç bir kadını
Bu biçim bu biçim sevmedi
Yokluğu ekmeğe katık edip
Sevgiyi açlığa eklemedi
Gözyaşlarının hiç bir teki
Bu biçim düşmedi
Böylesine dolu dolu dolu ağlamadı
Hiç bir kucakta hiç bir baş
Ve hiç bir elveda bugüne dek
Bu biçim söylenmedi
Hiç bir akşam o akşam gibi
Kanarcasına batmadı o güneş
Ve hiç bir güneş onlari bir daha
Bu biçim bu biçim bu biçim görmedi
Hiç bir kadın dedim ya hiç bir erkeği
Ve hiç bir erkek hiç bir kadını
Bu biçim bu biçim bu biçim sevmedi
-
Gecenin nemi mi düşmüş gözlerine?
Ne olur ıslak ıslak bakma öyle
Gecenin nemi mi düşmüş gözlerine?
Ne olur ıslak ıslak bakma öyle
Saçını dök sineme derdini söyle
Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle
Saçını dök sineme derdini söyle
Ne olur ıslak ıslak bakma öyle
***
Sürerim buluttan tarlaları
Yağmurlar ekerim göğün göğsüne
Güneşte demlerim senin çayını
Yüreğimden süzer öyle veririm
Ben feleğin şu çarkına çomak sokarım
Ben feleğin tekerine çomak sokarım
Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle
Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle
***
Sürerim buluttan tarlaları
Yağmurlar ekerim göğün göğsüne
Güneşte demlerim senin çayını
Yüreğimden süzer öyle veririm
Ben feleğin şu çarkına çomak sokarım
Ben feleğin tekerine çomak sokarım
Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle
Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle
Ne olur ıslak ıslak bakma öyle
Ne olur ıslak ıslak bakma öyle
Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle
-
Gönlümle başbaşa düşündüm demin
Artık bir sihirsiz nefes gibisin
Şimdi taa içinde bomboş kalbimin
Akisleri sönen bir ses gibisin
***
Maziye karışıp sevda yeminim
Bir anda unuttum seni eminim
Maziye karışıp sevda yeminim
Bir anda unuttum seni eminim
Kalbimde kalbine yok bile kinim
Bence artık sen de herkes gibisin
Bence artık sen de herkes gibisin
***
Maziye karışıp sevda yeminim
Bir anda unuttum seni eminim
Kalbimde kalbine yok bile kinim
Bence artık sen de herkes gibisin
Bence artık sen de herkes gibisin
-
Karabağ da talan var
Ak gerdana saldıran var
Demirsen durun gedim
Gözü yolda kalan var
Demirsen durun durun gedim
Gözü yolda kalan var
Şeyh Ahmet Yesevi nin yaktığı ateş
Ateş değil sanki şerbet iç dolu dolu
Şeyh Ahmet Yesevi nin yaktığı ateş
Ateş değil sanki şerbet iç dolu dolu
Binbir nakış söyler yerde kilimler
Binbir nakış söyler yerde kilimler
Atayurttan Balkana ille Anadolu ille Anadolu
Atayurttan Balkana ille Anadolu ille Anadolu
Bu asla bir turan değil muhteşem bir tufandır
Kavuşan elalem değil Can ile Canandır
Bu asla bir turan değil muhteşem bir tufandır
Kavuşan elalem değil Can ile Canandır
Şimdi türkü söylemenin işte tam zamanıdır
İki gözüm bu işin yok sağı solu yok sağı solu
Şimdi türkü söylemenin tam zamanıdır
İki gözüm bu işin yok sağı solu yok sağı solu
İki gözüm bu işin yok sağı solu yok sağı solu
Bu asla bir turan değil muhteşem bir tufandır
Kavuşan elalem değil Can ile Canandır
Şimdi türkü söylemenin işte tam zamanıdır
İki gözüm bu işin yok sağı solu yok sağı solu
Şimdi türkü söylemenin tam zamanıdır
İki gözüm bu işin yok sağı solu yok sağı solu
İki gözüm bu işin yok sağı solu yok sağı solu
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Sendelesen bile bazı yürümek var ya
Oh ne rahat deyiverip yayılmak varken
Kim demiş köşe başında tezgah kurmuşlar
Düşmüş işportalara sevda gibi sevdalar
Doğuştaki o muhteşem güzellik bile
Nereden gözlersen gözle
Doğuştaki o muhteşem güzellik bile
Nereden gözlersen gözle
Dolu dolu gözyaşı ile
Kan ile terle değil mi
Ömrüm
Ömrüm
Ömrüm
Ömrüm
Elalemdir neler derler yaşamak var ya
Öküz altında buzağı aranırlarken
O ki bir an içindir tuz basılır yaralara
Hasretlerden süzülünür sevda gibi sevdalara
Doğuştaki o muhteşem güzellik bile
Nereden gözlersen gözle
Doğuştaki o muhteşem güzellik bile
Nereden gözlersen gözle
Dolu dolu gözyaşı ile
Kan ile terle değil mi
Ömrüm
Ömrüm
Ömrüm
Ömrüm
Ömrüm
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