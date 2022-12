Cem Karaca

Ha bir ki, ha bir ki üç dört *** "Üzgünüm" dedi "I am sorry" Duck Donald'ın Hamburg işi köftesi oh yeah! *** Pazar payı Bundan sonra "if you eat" Yersen yani oh yeah Fifty fifty ok mi? Fifty fifty ok mi? *** İnegöl işi ve Sultanahmet Ve Rumeli yani yerli malı köfteler vah vah (Vah vah) İşler kesat, örgütlenmeli Yola düşüp Ankara'lara gitmeli eyvah! (Eyvah) Ekonomi liberal hay allah! Ekonomi liberal hay allah! *** Bütün köftecileri Türkiye'nin Birleşin, yallah! (yallah) (Hamburger go home!) (Yaşasın köfteler!) Bütün köftecileri Türkiye'nin Birleşin, yallah! (yallah) İyi olur inşallah İyi olur inşallah *** Netice Hatice, köfteler Niyazi Yani ne şehit, ne de gazi eyvah! Netice Hatice, köfteler Niyazi Yani ne şehit, ne de gazi eyvah! Burger oldu köfteler maşallah