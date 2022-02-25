Cem Karaca

Omrum Sendelesen bile bazı yürümek var ya Oh ne rahat deyiverip yayılmak varken Kim demiş köşe başında tezgah kurmuşlar Düşmüş işportalara sevda gibi sevdalar Doğuştaki o muhteşem güzellik bile Nereden gözlersen gözle Doğuştaki o muhteşem güzellik bile Nereden gözlersen gözle Dolu dolu gözyaşı ile Kan ile terle değil mi Ömrüm Ömrüm Ömrüm Ömrüm Elalemdir neler derler yaşamak var ya Öküz altında buzağı aranırlarken O ki bir an içindir tuz basılır yaralara Hasretlerden süzülünür sevda gibi sevdalara Doğuştaki o muhteşem güzellik bile Nereden gözlersen gözle Doğuştaki o muhteşem güzellik bile Nereden gözlersen gözle Dolu dolu gözyaşı ile Kan ile terle değil mi Ömrüm Ömrüm Ömrüm Ömrüm Ömrüm

Bu Biçim Hiç bir kadın hiç bir erkeği Ve hiç bir erkek hiç bir kadını Bu biçim bu biçim sevmedi Yokluğu ekmeğe katık edip Sevgiyi açlığa eklemedi Gözyaşlarının hiç bir teki Bu biçim düşmedi Böylesine dolu dolu dolu ağlamadı Hiç bir kucakta hiç bir baş Ve hiç bir elveda bugüne dek Bu biçim söylenmedi Hiç bir akşam o akşam gibi Kanarcasına batmadı o güneş Ve hiç bir güneş onlari bir daha Bu biçim bu biçim bu biçim görmedi Hiç bir kadın dedim ya hiç bir erkeği Ve hiç bir erkek hiç bir kadını Bu biçim bu biçim bu biçim sevmedi

Islak Islak Gecenin nemi mi düşmüş gözlerine? Ne olur ıslak ıslak bakma öyle Gecenin nemi mi düşmüş gözlerine? Ne olur ıslak ıslak bakma öyle Saçını dök sineme derdini söyle Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle Saçını dök sineme derdini söyle Ne olur ıslak ıslak bakma öyle *** Sürerim buluttan tarlaları Yağmurlar ekerim göğün göğsüne Güneşte demlerim senin çayını Yüreğimden süzer öyle veririm Ben feleğin şu çarkına çomak sokarım Ben feleğin tekerine çomak sokarım Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle *** Sürerim buluttan tarlaları Yağmurlar ekerim göğün göğsüne Güneşte demlerim senin çayını Yüreğimden süzer öyle veririm Ben feleğin şu çarkına çomak sokarım Ben feleğin tekerine çomak sokarım Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle Ne olur ıslak ıslak bakma öyle Ne olur ıslak ıslak bakma öyle Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle

Herkes Gıbısın Gönlümle başbaşa düşündüm demin Artık bir sihirsiz nefes gibisin Şimdi taa içinde bomboş kalbimin Akisleri sönen bir ses gibisin *** Maziye karışıp sevda yeminim Bir anda unuttum seni eminim Maziye karışıp sevda yeminim Bir anda unuttum seni eminim Kalbimde kalbine yok bile kinim Bence artık sen de herkes gibisin Bence artık sen de herkes gibisin *** Maziye karışıp sevda yeminim Bir anda unuttum seni eminim Kalbimde kalbine yok bile kinim Bence artık sen de herkes gibisin Bence artık sen de herkes gibisin

Karabağ Karabağ da talan var Ak gerdana saldıran var Demirsen durun gedim Gözü yolda kalan var Demirsen durun durun gedim Gözü yolda kalan var Şeyh Ahmet Yesevi nin yaktığı ateş Ateş değil sanki şerbet iç dolu dolu Şeyh Ahmet Yesevi nin yaktığı ateş Ateş değil sanki şerbet iç dolu dolu Binbir nakış söyler yerde kilimler Binbir nakış söyler yerde kilimler Atayurttan Balkana ille Anadolu ille Anadolu Atayurttan Balkana ille Anadolu ille Anadolu Bu asla bir turan değil muhteşem bir tufandır Kavuşan elalem değil Can ile Canandır Bu asla bir turan değil muhteşem bir tufandır Kavuşan elalem değil Can ile Canandır Şimdi türkü söylemenin işte tam zamanıdır İki gözüm bu işin yok sağı solu yok sağı solu Şimdi türkü söylemenin tam zamanıdır İki gözüm bu işin yok sağı solu yok sağı solu İki gözüm bu işin yok sağı solu yok sağı solu Bu asla bir turan değil muhteşem bir tufandır Kavuşan elalem değil Can ile Canandır Şimdi türkü söylemenin işte tam zamanıdır İki gözüm bu işin yok sağı solu yok sağı solu Şimdi türkü söylemenin tam zamanıdır İki gözüm bu işin yok sağı solu yok sağı solu İki gözüm bu işin yok sağı solu yok sağı solu