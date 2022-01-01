Ölümsüzler Şarkı Sözleri
Cem Karaca Ölümsüzler şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cem Karaca Ölümsüzler şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ölümsüzler sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Ele geniş olan şu yalan dünya
Bilmem ki yar neden dar bana bana
Bize hücum etti cahil sürüsü
Artık kesseler de beni kar bana
Bana bana
***
Kendim gibi olmayana yaramam
Geldi geçti ömrüm sanki bir akşam
Sağımda solumda kıble aramam
Hem kıbledir hem kabedir yar bana bana
Bana bana
***
Tabuttaki ölü gibi ölemem
Derdim çoktur onun için gülemem
Ben insanım değerimi bölemem
Doğu batı gavur müslüm bir bana
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Beni siz delirttiniz evet
Evet, evet, siz, siz
Kırmızı ışıkta geçen şoförler
Ve boşverli türküler
Ve boşverli türküler
***
Sahil yolundaki kazalar
Denize düşen şu uçak
Beyaz camda hayvanlar ve reklamlar
Yeşilçam'da baldır bacak
Yeşilçam'da baldır bacak
***
Beni siz delirttiniz evet
Evet, evet siz delirttiniz beni
Uçaklar, rüşvetler ve mobilyalar
Ve ahlak üstüne nutuklar
Ve ahlak üstüne nutuklar
***
Günden güne ufalan ekmekler
Pasta yesin efendiler ama
Gaz tenekesi ile su kuyrukları
Ve bir başbuğun buyrukları
Başbuğun buyrukları
***
Beni siz delirttiniz evet
Evet, evet, evet
Siz delirttiniz beni, hiç kuşkum yok bundan eminim
Darılmaca yok ben bir deliyim ama beni siz delirttiniz
Beni siz delirttiniz
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Gelin katılın siz de bize
Bizde herkese yer var
Dostlarım hep Napolyon, hepsi Sezar
Bol miktarda Hitler de çıkar ayy
Bol miktarda Hitler de çıkar
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Böyle parsel parsel bölünmüş dünya
Bir dikili taştan gayrı nem kaldı
Dost köyünden ayağımı kestiler
***
Gözlerimde yaştan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı
Gözlerimde yaştan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı
***
Yiğit geçinenler namert çıktılar
Sonra ettiğine pişman çıktılar
Eski dostlar bize düşman çıktılar
***
Birkaç tane itten gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı
Birkaç tane itten gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı
***
Arsız diye diye arsız ettiler
Nursuz diye diye nursuz ettiler
Aç koydular beni
Aç koydular beni beni
Belalım beni oy beni beni
Aç koydular beni hırsız ettiler
***
Sermayemde suçtan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı
Sermayemde suçtan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı
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Bağımda üzüm kaldı üzüm kaldı
Yemedim üzüm kaldı üzüm kaldı
İki emmi kızının, iki emmi kızının aleyli aleyli
Birinde gözüm kaldı aleyli aleyli hey hey hey
İki emmi kızının, iki emmi kızının aleyli aleyli
Birinde gözüm kaldı aleyli aleyli hey hey hey
***
Ayağında mesti var mesti var
Kızıldan döğmesi var döğmesi var
Goymur gedim yanına, Goymur gedim yanına aleyli aleyli
Bir zalım nenesi var aleyli aleyli hey hey hey
Goymur gedim yanına, Goymur gedim yanına aleyli aleyli
Bir zalım nenesi var aleyli aleyli hey hey hey
***
Azizim gülün yansın gülün yansın
Kısadan gülün yansın gülün yansın
Meni yardan edenin, meni yardan edenin aleyli aleyli
Ağzında dili yansın aleyli aleyli hey hey hey
Meni yardan edenin, meni yardan edenin aleyli aleyli
Ağzında dili yansın aleyli aleyli hey hey hey hey hey
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Daha anamdan doğmadan
Neden ben ihtiyar oldum?
Yedi yaşıma değmeden ihtiyar oldum
İhtiyar oldum, ihtiyar oldum
İhtiyar oldum, ihtiyar oldum, ihtiyar oldum
***
Adımı dillere yaydın
Söz verdin de geri caydın
Ey sevgilim gözünaydın
İhtiyar oldum, ihtiyar oldum, ihtiyar oldum
İhtiyar oldum, ihtiyar oldum, ihtiyar oldum
***
Ey doktor bana acıma
Elin sürme sancıma
Ak düştü siyah saçıma
İhtiyar oldum, ihtiyar oldum, ihtiyar oldum
İhtiyar oldum, ihtiyar oldum, ihtiyar oldum
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