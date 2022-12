Cem Karaca

Kimi kürk beğenmez gülüm, ben yaz beklerim Bu gün değil yarın deyu boş beklerim *** Bize burda bir güneş yok oy gülüm oy Bize burda hayat yok oy gülüm oy *** Kimi aşk beğenmez gülüm, ben aşk beklerim Bu gün değil yarın deyu boş beklerim *** Bize burda bir nasip yok oy gülüm oy Bize burda kısmet yok oy gülüm oy *** Kimi kor beğenmez gülüm, ben kül beklerim Bu gün değil yarın deyu, boş, boş, boş beklerim Kül üstünde duman yok, güne gün eklerim Külden kordan geçtim gayrı, can, can, can beklerim *** Kimi beğenmez suyu, ben yağmur beklerim Bu gün değil yarın deyu boş beklerim *** Kerbela'dan kaldık gayrı oy gülüm oy Kerbela'da kaldık gayrı oy gülüm oy Kerbela'dan kaldık gayrı oy gülüm oy Kerbela'da kaldık gayrı oy gülüm oy Kerbela'da kaldık gayrı oy gülüm oy Kerbela'da kaldık gayrı oy gülüm oy