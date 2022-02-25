Cem Karaca

Oy Gülüm Oy Şarkı Sözleri
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Kimi kürk beğenmez gülüm, ben yaz beklerim
Bu gün değil yarın deyu boş beklerim
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Bize burda bir güneş yok oy gülüm oy
Bize burda hayat yok oy gülüm oy
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Kimi aşk beğenmez gülüm, ben aşk beklerim
Bu gün değil yarın deyu boş beklerim
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Bize burda bir nasip yok oy gülüm oy
Bize burda kısmet yok oy gülüm oy
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Kimi kor beğenmez gülüm, ben kül beklerim
Bu gün değil yarın deyu, boş, boş, boş beklerim
Kül üstünde duman yok, güne gün eklerim
Külden kordan geçtim gayrı, can, can, can beklerim
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Kimi beğenmez suyu, ben yağmur beklerim
Bu gün değil yarın deyu boş beklerim
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Kerbela'dan kaldık gayrı oy gülüm oy
Kerbela'da kaldık gayrı oy gülüm oy
Kerbela'dan kaldık gayrı oy gülüm oy
Kerbela'da kaldık gayrı oy gülüm oy
Kerbela'da kaldık gayrı oy gülüm oy
Kerbela'da kaldık gayrı oy gülüm oy