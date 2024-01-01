Cem Karaca

Parka Her akşam o köşeye asılırdı o parka Paltoya para yok ki ondan alındı parka Her akşam o köşeye asılırdı o parka Paltoya para yok ki ondan alındı parka Bir sabah onun sırtında çıktı gitti o parka Bir sabah onun sırtında çıktı gitti o parka *** Dedenin üç aylıktan alınmıştı o parka Kirli yeşil bir renkte eskiceneydi parka Üst cebi sökülmüştü, kullanılmıştı parka Bir sabah onun sırtında çıktı gitti o parka Bir sabah onun sırtında çıktı gitti o parka *** Parkasıyla vurulmuş yatar iken buldular Dört hain kurşun değmiş, delik deşikti parka Parkasıyla vurulmuş yatar iken buldular Dört hain kurşun değmiş, delik deşikti parka *** Baba eski tornacı, gözünü çapak almış Dede bir bacağını Sakarya'da bırakmış Baba eski tornacı, gözünü çapak almış Dede bir bacağını Sakarya'da bırakmış Ananın gözü yaşlı, umut ona bağlamış Ananın gözü yaşlı, umut ona bağlamış *** Küçük kardeşi bu yıl siyasala gidecek Paltoya para yok ki, o da parka giyecek Ananın gözü yaşlı, delikleri dikecek Bir sabah onun sırtında çıktı gitti o parka Bir sabah onun sırtında çıktı gitti o parka *** Parkasıyla vurulmuş yatar iken buldular Dört hain kurşun değmiş, delik deşikti parka Parkasıyla vurulmuş yatar iken buldular Dört hain kurşun değmiş, delik deşikti, delik deşikti Parka parka parka parka Parka Parka parka parka parka Parka *** Parkasıyla vurulmuş yatar iken buldular Parkasıyla vurulmuş yatar iken buldular Parkasıyla vurulmuş yatar iken buldular Parkasıyla vurulmuş... Parkasıyla vurulmuş... Vurulmuş yatar iken buldular Parkasıyla vurulmuş yatar iken buldular Parkasıyla vurulmuş yatar iken buldular Parkasıyla vurulmuş...

İhtarname İhtarname Çeken Türk halkı Çekilen siz, siz, siz! Konu, bal gibi bilirsiniz *** Çöl, çöl, çöl, çöl, çöl, çöl babo Su yok, yol yok, derman yok Çöl, çöl, çöl, çöl, çöl, çöl babo Su yok, yol yok, derman yok Kum, kum, kum, kum, kum, kum babo Kum gibi dert var derman yok Kum, kum, kum, kum, kum, kum babo Kum gibi dert var derman yok *** Vazgeçtik cennet yolundan Vazgeçtik cennet yolundan Ölsek yunmaya suyumuz yok *** De lan *** Çöl, çöl, çöl, çöl, çöl, çöl babo Su yok, yol yok, derman yok Çöl, çöl, çöl, çöl, çöl, çöl babo Su yok, yol yok, derman yok Kum, kum, kum, kum, kum, kum babo Kum gibi dert var derman yok Kum, kum, kum, kum, kum, kum babo Kum gibi dert var derman yok *** Vazgeçtik cennet yolundan Vazgeçtik cennet yolundan Ölsek yunmaya suyumuz yok *** De lan *** Biz, biz, biz, biz, biz, biz babo Daha çokken sizlerden Biz, biz, biz, biz, biz, biz babo Daha çokken sizlerden Dur, dur, dur, dur, dur, dur babo Gayri yeter etme lan Dur, dur, dur, dur, dur, dur babo Gayri yeter etme lan *** Kağnılar kaza yapmazlar Kağnılar kaza yapmazlar Trafikten ölemem ki *** De lan

Beni Siz Delirttiniz Beni siz delirttiniz evet Evet, evet, siz, siz Kırmızı ışıkta geçen şoförler Ve boşverli türküler Ve boşverli türküler *** Sahil yolundaki kazalar Denize düşen şu uçak Beyaz camda hayvanlar ve reklamlar Yeşilçam'da baldır bacak Yeşilçam'da baldır bacak *** Beni siz delirttiniz evet Evet, evet siz delirttiniz beni Uçaklar, rüşvetler ve mobilyalar Ve ahlak üstüne nutuklar Ve ahlak üstüne nutuklar *** Günden güne ufalan ekmekler Pasta yesin efendiler ama Gaz tenekesi ile su kuyrukları Ve bir başbuğun buyrukları Başbuğun buyrukları *** Beni siz delirttiniz evet Evet, evet, evet Siz delirttiniz beni, hiç kuşkum yok bundan eminim Darılmaca yok ben bir deliyim ama beni siz delirttiniz Beni siz delirttiniz *** Gelin katılın siz de bize Bizde herkese yer var Dostlarım hep Napolyon, hepsi Sezar Bol miktarda Hitler de çıkar ayy Bol miktarda Hitler de çıkar

Nem Kaldı Böyle parsel parsel bölünmüş dünya Bir dikili taştan gayrı nem kaldı Dost köyünden ayağımı kestiler *** Gözlerimde yaştan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı Gözlerimde yaştan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı *** Yiğit geçinenler namert çıktılar Sonra ettiğine pişman çıktılar Eski dostlar bize düşman çıktılar *** Birkaç tane itten gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı Birkaç tane itten gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı *** Arsız diye diye arsız ettiler Nursuz diye diye nursuz ettiler Aç koydular beni Aç koydular beni beni Belalım beni oy beni beni Aç koydular beni hırsız ettiler *** Sermayemde suçtan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı Sermayemde suçtan gayrı nem kaldı, nem kaldı, nem kaldı

Oy Bana Bana Ele geniş olan şu yalan dünya Bilmem ki yar neden dar bana bana Bize hücum etti cahil sürüsü Artık kesseler de beni kar bana Bana bana *** Kendim gibi olmayana yaramam Geldi geçti ömrüm sanki bir akşam Sağımda solumda kıble aramam Hem kıbledir hem kabedir yar bana bana Bana bana *** Tabuttaki ölü gibi ölemem Derdim çoktur onun için gülemem Ben insanım değerimi bölemem Doğu batı gavur müslüm bir bana

Üzüm Kaldı Bağımda üzüm kaldı üzüm kaldı Yemedim üzüm kaldı üzüm kaldı İki emmi kızının, iki emmi kızının aleyli aleyli Birinde gözüm kaldı aleyli aleyli hey hey hey İki emmi kızının, iki emmi kızının aleyli aleyli Birinde gözüm kaldı aleyli aleyli hey hey hey *** Ayağında mesti var mesti var Kızıldan döğmesi var döğmesi var Goymur gedim yanına, Goymur gedim yanına aleyli aleyli Bir zalım nenesi var aleyli aleyli hey hey hey Goymur gedim yanına, Goymur gedim yanına aleyli aleyli Bir zalım nenesi var aleyli aleyli hey hey hey *** Azizim gülün yansın gülün yansın Kısadan gülün yansın gülün yansın Meni yardan edenin, meni yardan edenin aleyli aleyli Ağzında dili yansın aleyli aleyli hey hey hey Meni yardan edenin, meni yardan edenin aleyli aleyli Ağzında dili yansın aleyli aleyli hey hey hey hey hey

İhtiyar Oldum Daha anamdan doğmadan Neden ben ihtiyar oldum? Yedi yaşıma değmeden ihtiyar oldum İhtiyar oldum, ihtiyar oldum İhtiyar oldum, ihtiyar oldum, ihtiyar oldum *** Adımı dillere yaydın Söz verdin de geri caydın Ey sevgilim gözünaydın İhtiyar oldum, ihtiyar oldum, ihtiyar oldum İhtiyar oldum, ihtiyar oldum, ihtiyar oldum *** Ey doktor bana acıma Elin sürme sancıma Ak düştü siyah saçıma İhtiyar oldum, ihtiyar oldum, ihtiyar oldum İhtiyar oldum, ihtiyar oldum, ihtiyar oldum