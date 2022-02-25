The Best Of Cem Karaca Vol 5 Şarkı Sözleri
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Cem Karaca
The Best Of Cem Karaca Vol 5
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Laf ile peynir gemisi
Yürür mü a canım yürür mü?
Öküz altında buzağı
Büyür mü a canım büyür mü?
***
Eşme eşeleme toz olur
Deşme deşeleme söz olur
Eşme eşeleme toz olur
Deşme deşeleme söz olur
***
Gelen paşam giden ağam
Ver şu ineği ben de sağam
Alan razı satan razı
Yok mu eden doğru kelam
***
Eşme eşeleme toz olur
Deşme deşeleme söz olur
Eşme eşeleme toz olur
Deşme deşeleme söz olur
***
Ne sihirdir ne keramet
El çabukluğu marifet
Sabrın sonu da selamet
Doğdun sabret ölürsün sabret
***
Eşme eşeleme toz olur
Deşme deşeleme söz olur
Eşme eşeleme toz olur
Deşme deşeleme söz olur
***
Bağdat'tan geri dönmez mi
Yapılırsa yanlış hesap?
Vallahi çarşıya uymaz
Beyimin yaptığı hesap
***
Eşme eşeleme toz olur
Deşme deşeleme söz olur
Eşme eşeleme toz olur
Deşme deşeleme söz olur
***
Suya gider susuz gelir
Bankerlerden aylık gelir
Bu değirmenlerin suyu
Nerden akar nerden gelir?
***
Eşme eşeleme toz olur
Deşme deşeleme söz olur
Eşme eşeleme toz olur
Deşme deşeleme söz olur
***
Kel başına şimşir tarak
Çuvala sığmıyor mızrak
Dön önüne haline bak
Bir mum al da derdine yak
***
Eşme eşeleme toz olur
Deşme deşeleme söz olur
Eşme eşeleme toz olur
Deşme deşeleme söz olur
***
Eşme eşeleme toz olur
Deşme deşeleme söz olur
Eşme eşeleme toz olur
Deşme deşeleme söz olur
***
Eşme eşeleme toz olur
Deşme deşeleme söz olur
Eşme eşeleme toz olur
Deşme deşeleme söz olur
***
Eşme eşeleme toz olur
Deşme deşeleme söz olur
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Bugün sen çok gençsin yavrum
Hayat ümit, neşe dolu
Mutlu günler vaat ediyor
Sana yıllar ömür boyu
***
Ne yalnızlık ne de yalan
Üzmesin seni
Doğarken ağladı insan
Bu son olsun, bu son
Doğarken ağladı insan
Bu son olsun, bu son
***
Hay lay lay lay lay hay lay lay lay
Hay lay lay lay lay lay lay lay lay
***
Bugün sen çok gençsin yavrum
Hayat ümit, neşe dolu
Mutlu günler vaat ediyor
Sana yıllar ömür boyu
***
Ne yalnızlık ne de yalan
Üzmesin seni
Doğarken ağladı insan
Bu son olsun, bu son
Doğarken ağladı insan
Bu son olsun, bu son
***
Ne yalnızlık ne de yalan
Üzmesin seni
Doğarken ağladı insan
Bu son olsun, bu son
Doğarken ağladı insan
Bu son olsun, bu son
***
Hay lay lay lay lay hay lay lay lay
Hay lay lay lay lay hay lay lay lay
Lay lay lay lay lay hay lay lay lay
Lay lay lay lay lay hay lay lay lay
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