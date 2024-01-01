Cem Karaca

Raptiye Rap Rap Hanimini hüppen denzigi banna rap rap Kefeşle tayyüş ille de kıtmir rap rap Hanimini hüppen denzigi banna rap rap Kefeşle tayyüş ille de kıtmir rap rap *** Alavere dalavere kim ala da kim vere rap rap Köşeleri möşeleri dön baba dönelim rap rap Raptiye rap rap zaptiye zap zap rap rap N'aber nitekim gene geldi şapka rap rap *** Ben sana hayran Sen cama tırman Yok içmeye bir şişe bile ayran Nene gerek senin taht-ı revan *** Maaşla gırtlak gırtlak gırtlağa rap rap Bir de kitap okuyor bakın şu çatlağa rap rap Liberal, miberal malı kap, götür al rap rap Eriyor liralar, mark kap, dolar al rap rap Bul bir kaşalot, toriğini işlet rap rap Bir koy üç al, üçünü de beşlet rap rap Raptiye rap rap zaptiye zap zap rap rap N'aber nitekim gene geldi şapka rap rap Üf baba bu ne be fotoğraf makinesi Ua, ua, ua Lambada markası mua *** Ben sana hayran Sen cama tırman Yok içmeye bir şişe bile ayran Nene gerek senin taht-ı revan *** Şarkıyı burda yasaklasak da mı saklasak, oh george Şarkıyı yoksa yasaklamasak da mı saklasak, oh george Şarkıyı burda yasaklasak da mı saklasak, oh george Şarkıyı yoksa yasaklamasak da mı saklasak, oh george *** Hanimini hüppen denzigi banna rap rap Kefeşle tayyüş ille de kıtmir rap rap Raptiye rap rap zaptiye zap zap rap rap N'aber nitekim gene geldi şapka rap rap Hanimini hüppen denzigi banna rap rap Kefeşle tayyüş ille de kıtmir rap rap

İki Yabancı Yazdan kalma bir günden Ya da çölde çay filminden Bir sahne var aklımda Oyuncular sanki biziz Mutsuzuz ikimiziz Kimi aşklar hiç bitmezmiş Bizimkisi bitenlerden Sevmeye yeteneksiziz *** İki yabancı, iki yabancı Birlikte ama yalnız İki yabancıyız *** İki yabancı, iki yabancı Birlikte ama yalnız İki yabancıyız *** Hani o güneşin batışı Bizi tanrıya inandırışı Şu an o akşam aklımda Ama çok zaman önceydi Yaralarımız ağır değildi Yine de bağışladım ben hep seni Hem seni hem de kendimi O kadar yoktun ki *** İki yabancı, iki yabancı Birlikte ama yalnız İki yabancıyız *** İki yabancı, iki yabancı Birlikte ama yalnız İki yabancıyız *** Yazdan kalma bir günden Yada çölde çay filminden Benimde sahneler aklımda Seninkilerden farklı ama Artık kendini kandırma *** Yoktur üstüne senin güzeli çirkin yapmakta Suçuysa dünyaya atmakta Neyin bildin ki değerini Benimkini bileceksin Bunu da tabi mahvedeceksin *** İki yabancı, iki yabancı Birlikte ama yalnız İki yabancıyız *** İki yabancı, iki yabancı Birlikte ama yalnız İki yabancıyız

O O her şeyi kendi yanından görüp Almak istediğini alır Başka şey düşünmez Beni unuturdu *** Onun her anı heyecan dolu Beni üzdüğü zamanlar bile Yokluğunu hissetmek Beni korkuturdu *** Ben her şeyi onun için, onun Yanında yaparken O hepsine uzaktan bakardı bir yabancı gibi Her sözümü dinliyor gibi Beni kandırırken İçinden geçen binlerce ses bastırırdı sesimi *** O her günü yeni bir umutla Bekler gibi görünür Yarına inanmaz, beni avuturdu *** Onun her anı heyecan dolu Beni üzdüğü zamanlarda bile Yokluğunu hissetmek Beni korkuturdu