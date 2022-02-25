Cem Karaca

Tam Bana Göre Şarkı Sözleri
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Birgün belki hayattan
Geçmişteki günlerden
Bir teselli ararsın
Bak o zaman resmime
Gör akan o yaşları
***
Benden sana son kalan
Bir küçük resim şimdi
Cevap veremez ama
Ağlar yalnızlığına
***
Ve işte arda kalan
Bir avuç anı şimdi
Koyup da bir başına
Bırakıp gittin beni
***
Birgün belki hayattan
Geçmişteki günlerden
Bir teselli arasın
Bak o zaman resmime
***
Sen yalnız değilsin
Biliyorum nerdesin
Bu üzerdi beni
Yaşasaydın ve görseydin
***
Birgün belki hayattan
Geçmişteki günlerden
Bir teselli arasın
Bak o zaman resmime
Gör akan o yaşları
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Bu deliye akıl veren
Sen olasın sen olasın
Her yarama merhem süren
Sen olasın sen olasın
***
İyi günde kötü günde
Düşersem düştüğümde
Yerli yersiz güldüğümde
Sen olasın sen olasın
***
Gülüşümde gözyaşımda
Ekmeğimde su aşımda
Bela diye bu başımda
Sen olasın sen olasın
***
Hasta olsam başucumda
Dua etsem avucumda
Günahımda her suçumda
Sen olasın sen olasın
***
Yokluğunda her gün deli
Varlığında usta veli
Bu sevdanın alın teri
Sen olasın sen olasın
***
İyi günde kötü günde
Düşersem düştüğümde
Yerli yersiz güldüğümde
Sen olasın sen olasın
***
Gülüşümde gözyaşımda
Ekmeğimde su aşımda
Bela diye bu başımda
Sen olasın sen olasın
***
Hasta olsam başucumda
Dua etsem avucumda
Günahımda her suçumda
Sen olasın sen olasın
***
Sen olasın sen olasın
Cennetimde sen olasın
Dara çekip assalar da
İki sözüm sen olasın
***
Sen olasın sen olasın
Cennetimde sen olasın
Dara çekip assalar da
İki sözüm sen olasın
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