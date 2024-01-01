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7/24 Dinle Ölümsüzler

Ölümsüzler Şarkı Sözleri

Cem Karaca Ölümsüzler şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cem Karaca Ölümsüzler şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ölümsüzler sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Cem Karaca

Cem Karaca

Ölümsüzler

  • Sen De Başını Alıp Gitme

  • İhtarname

  • Beni Siz Delirttiniz

  • Nem Kaldı

  • Oy Bana Bana

  • Parka

  • Üzüm Kaldı

  • İhtiyar Oldum

  • Kavga

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