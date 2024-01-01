Cem Karaca

Dağ başında Rastladım ak sakallı birisine Bin yıllık bir halıya bin yıldan beri Bağdaş kurmuş bir çınar gibiydi *** Sordum ona Aşk ne ustam, hayatın sırrı ne? Tepeden tırnağa aşığım ben Koskoca bir hayat var önümde *** Sevda kuşun kanadında Ürkütürsen tutamazsın Ökse ile sapanla Vurursun da saramazsın *** Hayat sırrının suyunu Çeşmelerden bulamazsın Ansızın bir deli çaydan İçersin de kanamazsın *** Dağ başında Rastladım ak sakallı birisine Bin yıllık bir halıya bin yıldan beri Bağdaş kurmuş bir çınar gibiydi *** Sordum ona Aşk ne ustam, hayatın sırrı ne? Tepeden tırnağa aşığım ben Koskoca bir hayat var önümde *** Sevda kuşun kanadında Ürkütürsen tutamazsın Ökse ile sapanla Vurursun da saramazsın *** Hayat sırrının suyunu Çeşmelerden bulamazsın Ansızın bir deli çaydan İçersin de kanamazsın *** Sevda kuşun kanadında Ürkütürsen tutamazsın Ökse ile sapanla Vurursun da saramazsın *** Hayat sırrının suyunu Çeşmelerden bulamazsın Ansızın bir deli çaydan İçersin de kanamazsın *** Sevda kuşun kanadında Ürkütürsen tutamazsın Ökse ile sapanla Vurursun da saramazsın *** Hayat sırrının suyunu Çeşmelerden bulamazsın