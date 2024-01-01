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Nerde Kalmıştık? Şarkı Sözleri

Cem Karaca Nerde Kalmıştık? şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cem Karaca Nerde Kalmıştık? şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Nerde Kalmıştık? sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Cem Karaca

Cem Karaca

Nerde Kalmıştık?

  • Suskunluk

  • Bu Biçim

  • Islak Islak

  • Herkes Gibisin

  • Karabağ

  • Niyazi Köfteler

  • Ömrüm

  • Nöbetçinin Türküsü

  • Raptiye Rap Rap

  • Sen Duymadın

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