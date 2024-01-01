Cem Karaca

-
Susmuştuk, susamıştık
Suya gitmiştik suya
Susmuştuk, susamıştık
Suya gitmiştik suya
***
Suyu aradık, suyu bulduk
Suyu tutmak istedik
Suyu aradık, suyu bulduk
Suyu tutmak istedik
***
Suyun başı tutulmuştu
Suyun başı tutulmuştu
Suyun başı tutulmuştu
Oy nenem oy
***
Suyun başı tutulmuştu
Suyun başı tutulmuştu
Suyun başı tutulmuştu
Oy nenem oy
***
Suyun başındaydık, susuyorduk
Susmuştuk, susamıştık
Suyun başındaydık, susuyorduk
Susmuştuk, susamıştık
***
Suyun başı tutulmuştu
Suyun başı tutulmuştu
Suyun başı tutulmuştu
Oy nenem oy
***
Suyun başı tutulmuştu
Suyun başı tutulmuştu
Suyun başı tutulmuştu
Oy nenem oy
***
Suya gittik, susuz geldik
Susuyoruz hala
Suya gittik, susuz geldik
Susuyoruz hala
***
Suya gittik, susuz geldik
Susuyoruz hala
Suya gittik, susuz geldik
Susuyoruz hala
-
Hiç bir kadın hiç bir erkeği
Ve hiç bir erkek hiç bir kadını
Bu biçim bu biçim sevmedi
***
Yokluğu ekmeğe katık edip
Sevgiyi açlığa eklemedi
Gözyaşlarının hiç bir teki
Bu biçim düşmedi
***
Böylesine dolu dolu dolu ağlamadı
Hiç bir kucakta hiç bir baş
Ve hiç bir elveda bugüne dek
Bu biçim söylenmedi
***
Hiç bir akşam o akşam gibi
Kanarcasına batmadı o güneş
Ve hiç bir güneş onları bir daha
Bu biçim bu biçim bu biçim görmedi
***
Hiç bir kadın dedim ya hiç bir erkeği
Ve hiç bir erkek hiç bir kadını
Bu biçim bu biçim bu biçim sevmedi
-
Gecenin nemi mi düşmüş gözlerine?
Ne olur ıslak ıslak bakma öyle
Gecenin nemi mi düşmüş gözlerine?
Ne olur ıslak ıslak bakma öyle
Saçını dök sineme derdini söyle
Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle
Saçını dök sineme derdini söyle
Ne olur ıslak ıslak bakma öyle
***
Sürerim buluttan tarlaları
Yağmurlar ekerim göğün göğsüne
Güneşte demlerim senin çayını
Yüreğimden süzer öyle veririm
Ben feleğin şu çarkına çomak sokarım
Ben feleğin tekerine çomak sokarım
Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle
Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle
***
Sürerim buluttan tarlaları
Yağmurlar ekerim göğün göğsüne
Güneşte demlerim senin çayını
Yüreğimden süzer öyle veririm
Ben feleğin şu çarkına çomak sokarım
Ben feleğin tekerine çomak sokarım
Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle
Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle
Ne olur ıslak ıslak bakma öyle
Ne olur ıslak ıslak bakma öyle
Yeter ki ıslak ıslak bakma öyle
-
Gönlümle başbaşa düşündüm demin
Artık bir sihirsiz nefes gibisin
Şimdi taa içinde bomboş kalbimin
Akisleri sönen bir ses gibisin
***
Maziye karışıp sevda yeminim
Bir anda unuttum seni eminim
Maziye karışıp sevda yeminim
Bir anda unuttum seni eminim
Kalbimde kalbine yok bile kinim
Bence artık sen de herkes gibisin
Bence artık sen de herkes gibisin
***
Maziye karışıp sevda yeminim
Bir anda unuttum seni eminim
Kalbimde kalbine yok bile kinim
Bence artık sen de herkes gibisin
Bence artık sen de herkes gibisin
-
Karabağ da talan var
Ak gerdana saldıran var
Demirsen durun gedim
Gözü yolda kalan var
Demirsen durun durun gedim
Gözü yolda kalan var
Şeyh Ahmet Yesevi nin yaktığı ateş
Ateş değil sanki şerbet iç dolu dolu
Şeyh Ahmet Yesevi nin yaktığı ateş
Ateş değil sanki şerbet iç dolu dolu
Binbir nakış söyler yerde kilimler
Binbir nakış söyler yerde kilimler
Atayurttan Balkana ille Anadolu ille Anadolu
Atayurttan Balkana ille Anadolu ille Anadolu
Bu asla bir turan değil muhteşem bir tufandır
Kavuşan elalem değil Can ile Canandır
Bu asla bir turan değil muhteşem bir tufandır
Kavuşan elalem değil Can ile Canandır
Şimdi türkü söylemenin işte tam zamanıdır
İki gözüm bu işin yok sağı solu yok sağı solu
Şimdi türkü söylemenin tam zamanıdır
İki gözüm bu işin yok sağı solu yok sağı solu
İki gözüm bu işin yok sağı solu yok sağı solu
Bu asla bir turan değil muhteşem bir tufandır
Kavuşan elalem değil Can ile Canandır
Şimdi türkü söylemenin işte tam zamanıdır
İki gözüm bu işin yok sağı solu yok sağı solu
Şimdi türkü söylemenin tam zamanıdır
İki gözüm bu işin yok sağı solu yok sağı solu
İki gözüm bu işin yok sağı solu yok sağı solu
-
Ha bir ki, ha bir ki üç dört
***
"Üzgünüm" dedi
"I am sorry"
Duck Donald'ın Hamburg işi köftesi oh yeah!
***
Pazar payı
Bundan sonra "if you eat"
Yersen yani oh yeah
Fifty fifty ok mi?
Fifty fifty ok mi?
***
İnegöl işi ve Sultanahmet
Ve Rumeli yani yerli malı köfteler vah vah
(Vah vah)
İşler kesat, örgütlenmeli
Yola düşüp Ankara'lara gitmeli eyvah!
(Eyvah)
Ekonomi liberal hay allah!
Ekonomi liberal hay allah!
***
Bütün köftecileri Türkiye'nin
Birleşin, yallah! (yallah)
(Hamburger go home!)
(Yaşasın köfteler!)
Bütün köftecileri Türkiye'nin
Birleşin, yallah! (yallah)
İyi olur inşallah
İyi olur inşallah
***
Netice Hatice, köfteler Niyazi
Yani ne şehit, ne de gazi eyvah!
Netice Hatice, köfteler Niyazi
Yani ne şehit, ne de gazi eyvah!
Burger oldu köfteler maşallah
-
Sendelesen bile bazı yürümek var ya
Oh ne rahat deyiverip yayılmak varken
Kim demiş köşe başında tezgah kurmuşlar
Düşmüş işportalara sevda gibi sevdalar
Doğuştaki o muhteşem güzellik bile
Nereden gözlersen gözle
Doğuştaki o muhteşem güzellik bile
Nereden gözlersen gözle
Dolu dolu gözyaşı ile
Kan ile terle değil mi
Ömrüm
Ömrüm
Ömrüm
Ömrüm
Elalemdir neler derler yaşamak var ya
Öküz altında buzağı aranırlarken
O ki bir an içindir tuz basılır yaralara
Hasretlerden süzülünür sevda gibi sevdalara
Doğuştaki o muhteşem güzellik bile
Nereden gözlersen gözle
Doğuştaki o muhteşem güzellik bile
Nereden gözlersen gözle
Dolu dolu gözyaşı ile
Kan ile terle değil mi
Ömrüm
Ömrüm
Ömrüm
Ömrüm
Ömrüm
-
Bana yazdığın son mektubun ucunu bu sefer bilerek yakmamışsın
Şehre gitmeye karar verdiğini söylüyorsun
Sen bilirsin
Verdiğin bu kararın sen farkına varmamışsın
Nöbette geceleyin ses geliyor dağlardan
Artık bir dönüşün yok düştüğün o yollardan
Yar beni o yar beni
İlle de yar o yar beni
Dağdan gelen ses değil
Mezara yar koyar beni
***
Şehirler güler ama
Kurt gibi kapar seni
Hayat güzeldir ama
Sermaye yapar seni
Nöbette geceleyin ses geliyor dağlardan
Artık bir dönüşün yok düştüğün o yollardan
***
Yar beni o yar beni
İlle de yar o yar beni
Dağdan gelen ses değil
Mezara yar koyar beni
Yar beni o yar beni
İlle de yar o yar beni
Dağdan gelen ses değil
Mezara yar koyar beni
Seni affedemem ki
Çektin gittin yozuldun
Sana yar diyemem ki
Dile düştün söz oldun
Nöbette geceleyin ses geliyor dağlardan
Artık bir dönüşün yok düştüğün o yollardan
***
Yar beni o yar beni
İlle de yar o yar beni
Dağdan gelen ses değil
Mezara yar koyar beni
Yar beni o yar beni
İlle de yar o yar beni
Dağdan gelen ses değil
Mezara yar koyar beni
Nöbette geceleyin ses geliyor dağlardan
Artık bir dönüşün yok düştüğün o yollardan
***
Yar beni o yar beni
İlle de yar o yar beni
Dağdan gelen ses değil
Mezara yar koyar beni
Yar beni o yar beni
İlle de yar o yar beni
-
Hanimini hüppen denzigi banna rap rap
Kefeşle tayyüş ille de kıtmir rap rap
Hanimini hüppen denzigi banna rap rap
Kefeşle tayyüş ille de kıtmir rap rap
***
Alavere dalavere kim ala da kim vere rap rap
Köşeleri möşeleri dön baba dönelim rap rap
Raptiye rap rap zaptiye zap zap rap rap
N'aber nitekim gene geldi şapka rap rap
***
Ben sana hayran
Sen cama tırman
Yok içmeye bir şişe bile ayran
Nene gerek senin taht-ı revan
***
Maaşla gırtlak gırtlak gırtlağa rap rap
Bir de kitap okuyor bakın şu çatlağa rap rap
Liberal, miberal malı kap, götür al rap rap
Eriyor liralar, mark kap, dolar al rap rap
Bul bir kaşalot, toriğini işlet rap rap
Bir koy üç al, üçünü de beşlet rap rap
Raptiye rap rap zaptiye zap zap rap rap
N'aber nitekim gene geldi şapka rap rap
Üf baba bu ne be fotoğraf makinesi
Ua, ua, ua
Lambada markası mua
***
Ben sana hayran
Sen cama tırman
Yok içmeye bir şişe bile ayran
Nene gerek senin taht-ı revan
***
Şarkıyı burda yasaklasak da mı saklasak, oh george
Şarkıyı yoksa yasaklamasak da mı saklasak, oh george
Şarkıyı burda yasaklasak da mı saklasak, oh george
Şarkıyı yoksa yasaklamasak da mı saklasak, oh george
***
Hanimini hüppen denzigi banna rap rap
Kefeşle tayyüş ille de kıtmir rap rap
Raptiye rap rap zaptiye zap zap rap rap
N'aber nitekim gene geldi şapka rap rap
Hanimini hüppen denzigi banna rap rap
Kefeşle tayyüş ille de kıtmir rap rap
-
Şeker ezdim sana
Bal süzdüm, bal süzdüm
Yüreğimden mısra çektim
Şiir düzdüm, şiir düzdüm
Bir fısıltıya hapsettim
İçimin tüm çığlıklarını
Gel dedim
***
Şeker ezdim sana
Bal süzdüm, bal süzdüm
Yüreğimden mısra çektim
Şiir düzdüm, şiir düzdüm
Bir fısıltıya hapsettim
İçimin tüm çığlıklarını
Gel dedim
***
Bir yer duydu, bir gök duydu, su duydu
Bir yer duydu, bir gök duydu, su duydu
Bir yer duydu, bir gök duydu, su duydu
Bir yer duydu, bir gök duydu, su duydu
Sen duymadın
***
Vazoya çiçek koydum
Mum yaktım, mum yaktım
Işıkları söndürüp
Resmine baktım, resmine baktım
Gözlerine esir ettin
Tepeden tırnağımı
Al dedim
***
Vazoya çiçek koydum
Mum yaktım, mum yaktım
Işıkları söndürüp
Resmine baktım, resmine baktım
Gözlerine esir ettin
Tepeden tırnağımı
Al dedim
***
Bir yer duydu, bir gök duydu, su duydu
Bir yer duydu, bir gök duydu, su duydu
Bir yer duydu, bir gök duydu, su duydu
Bir yer duydu, bir gök duydu, su duydu
Sen duymadın
***
Bir yer duydu, bir gök duydu, su duydu
Bir yer duydu, bir gök duydu, su duydu
Bir yer duydu, bir gök duydu, su duydu
Bir yer duydu, bir gök duydu, su duydu
Sen duymadın