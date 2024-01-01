Cem Karaca

Unut Beni Şarkı Sözleri
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Unut beni, unut arama
Sakla bu mendili sakla
Sakla bu mendili
Bu mendili sakla
Sende kalsın
Anarsan bir gün eğer
Akarsa gözlerindeki yaşı
Gözlerindeki yaşı silersin
***
Unut beni, unut arama
Sakla bu mendili sakla
Sende kalsın
Kimin verdiğini soran olursa
Gözleri yaşlı dudakları titrek
Bir hayalden artakalan hatıra dersin
Gözleri yaşlı dudakları titrek
Bir hayalden artakalan hatıra dersin
***
Unut beni, unut arama
Sakla bu mendili sakla
Sende kalsın
Çünkü sen benim
Sonbaharımda baharsın
Sonbaharımda, sonbaharımda, sonbaharımda baharsın