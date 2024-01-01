Unutamadığım Şarkı Sözleri
Cem Karaca Unutamadığım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Cem Karaca Unutamadığım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Unutamadığım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Açardın yalnızlığımda
Mavi ve yeşil açardın
Keklik kanı, kınalı berrak
Yenerdim acıları kahpelikleri
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Gitmek
Gözlerinde gitmek sürgüne
Yatmak
Gözlerinde yatmak zindanı
Gözlerin hani?
***
Canımın gizlisinde bir cani idin ki
Kan değil sevdamız akardı geceye
Sıktıkça cellat kemendi
Sıktıkça cellat kemendi
***
Gitmek
Gözlerinde gitmek sürgüne
Yatmak
Gözlerinde yatmak zindanı
Gözlerin hani?
***
Gitmek
Gözlerinde gitmek sürgüne
Yatmak
Gözlerinde yatmak zindanı
Gözlerin hani?
***
Gitmek
Gözlerinde gitmek sürgüne
Yatmak
Gözlerinde yatmak zindanı
Gözlerin hani?
***
Gitmek
Gözlerinde gitmek sürgüne
Yatmak