Cem Karaca

Laf ile peynir gemisi Yürür mü a canım yürür mü? Öküz altında buzağı Büyür mü a canım büyür mü? *** Eşme eşeleme toz olur Deşme deşeleme söz olur Eşme eşeleme toz olur Deşme deşeleme söz olur *** Gelen paşam giden ağam Ver şu ineği ben de sağam Alan razı satan razı Yok mu eden doğru kelam *** Eşme eşeleme toz olur Deşme deşeleme söz olur Eşme eşeleme toz olur Deşme deşeleme söz olur *** Ne sihirdir ne keramet El çabukluğu marifet Sabrın sonu da selamet Doğdun sabret ölürsün sabret *** Eşme eşeleme toz olur Deşme deşeleme söz olur Eşme eşeleme toz olur Deşme deşeleme söz olur *** Bağdat'tan geri dönmez mi Yapılırsa yanlış hesap? Vallahi çarşıya uymaz Beyimin yaptığı hesap *** Eşme eşeleme toz olur Deşme deşeleme söz olur Eşme eşeleme toz olur Deşme deşeleme söz olur *** Suya gider susuz gelir Bankerlerden aylık gelir Bu değirmenlerin suyu Nerden akar nerden gelir? *** Eşme eşeleme toz olur Deşme deşeleme söz olur Eşme eşeleme toz olur Deşme deşeleme söz olur *** Kel başına şimşir tarak Çuvala sığmıyor mızrak Dön önüne haline bak Bir mum al da derdine yak *** Eşme eşeleme toz olur Deşme deşeleme söz olur Eşme eşeleme toz olur Deşme deşeleme söz olur *** Eşme eşeleme toz olur Deşme deşeleme söz olur Eşme eşeleme toz olur Deşme deşeleme söz olur *** Eşme eşeleme toz olur Deşme deşeleme söz olur Eşme eşeleme toz olur Deşme deşeleme söz olur *** Eşme eşeleme toz olur Deşme deşeleme söz olur