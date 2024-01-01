Cem Karaca

Yankı Şarkı Sözleri
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Laf ile peynir gemisi
Yürür mü a canım yürür mü?
Öküz altında buzağı
Büyür mü a canım büyür mü?
***
Eşme eşeleme toz olur
Deşme deşeleme söz olur
Eşme eşeleme toz olur
Deşme deşeleme söz olur
***
Gelen paşam giden ağam
Ver şu ineği ben de sağam
Alan razı satan razı
Yok mu eden doğru kelam
***
Eşme eşeleme toz olur
Deşme deşeleme söz olur
Eşme eşeleme toz olur
Deşme deşeleme söz olur
***
Ne sihirdir ne keramet
El çabukluğu marifet
Sabrın sonu da selamet
Doğdun sabret ölürsün sabret
***
Eşme eşeleme toz olur
Deşme deşeleme söz olur
Eşme eşeleme toz olur
Deşme deşeleme söz olur
***
Bağdat'tan geri dönmez mi
Yapılırsa yanlış hesap?
Vallahi çarşıya uymaz
Beyimin yaptığı hesap
***
Eşme eşeleme toz olur
Deşme deşeleme söz olur
Eşme eşeleme toz olur
Deşme deşeleme söz olur
***
Suya gider susuz gelir
Bankerlerden aylık gelir
Bu değirmenlerin suyu
Nerden akar nerden gelir?
***
Eşme eşeleme toz olur
Deşme deşeleme söz olur
Eşme eşeleme toz olur
Deşme deşeleme söz olur
***
Kel başına şimşir tarak
Çuvala sığmıyor mızrak
Dön önüne haline bak
Bir mum al da derdine yak
***
Eşme eşeleme toz olur
Deşme deşeleme söz olur
Eşme eşeleme toz olur
Deşme deşeleme söz olur
***
Eşme eşeleme toz olur
Deşme deşeleme söz olur
Eşme eşeleme toz olur
Deşme deşeleme söz olur
***
Eşme eşeleme toz olur
Deşme deşeleme söz olur
Eşme eşeleme toz olur
Deşme deşeleme söz olur
***
Eşme eşeleme toz olur
Deşme deşeleme söz olur
-
Git sonuna kadar
Yok artık bir duyan umursayan
Oysa ki aşk ölene kadar
Diyordun ya hani yalan dolan
***
Eriyordum sensiz
Muma dönmüş kalbi
Hiç görmezdin
Niye neden neden neden?
Ve uzatmak yersiz
Nasıl olsa yoldan döndürmezdin
Niye neden neden neden?
***
Off
Veryansın edemem kadere
Sevdim bu benim meselem
Eğilsem bile devrilmem
***
Sor
Dönmezsem sebebi ne diye
Aydım iyiye kötüye
Gel gör ki çok zor
***
Bir süre o sancı
Misafir bir yangı aman aman
Sonra keder bırakır yakanı
Derindedir yankı zaman zaman
***
Eriyordum sensiz
Muma dönmüş kalbi
Hiç görmezdin
Niye neden neden neden?
Ve uzatmak yersiz
Nasıl olsa yoldan döndürmezdin
Niye neden neden neden?
***
Off
Veryansın edemem kadere
Sevdim bu benim meselem
Eğilsem bile devrilmem
***
Sor
Dönmezsem sebebi ne diye
Aydım iyiye kötüye
Gel gör ki çok zor