Her zamanki köşenizde Her zamanki barınızın Önünüzde viski ve havuç Ve bir eliniz çenenizde *** Kaşınız hafifçe yukarıda Bakışlarınız ne kadar bilgiç Hiçbir şey üretemeden Sadece eleştirirsiniz *** Sinemadan siz anlarsınız Tiyatrodan müzikten Heykel resim edebiyat Sorulmalı sizden *** Ekmeğin fiyatını bilmezsiniz Ama ekonomik politika Karılarınızı döverken siz Ne kadar bilimselsiniz *** Bu yaz yine güneydeydiniz Bol rakı güneş ve deniz Her şey bir harikaydı Ancak yerli halkı beğenmediniz *** Burda da orda da o aynı barlar Hep o aynı yarım porsiyon aydınlık Aynı çehreler aynı laflar Vallahi hiç değişmemişsiniz *** Burda da orda da o aynı barlar Hep o aynı yarım porsiyon aydınlık Aynı çehreler aynı laflar Vallahi hiç değişmemişsiniz