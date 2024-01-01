Cem Karaca

Yiğitler Şarkı Sözleri
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Yiğitler, yiğitler, bizim yiğitler
Doğudan, batıya bir ses yükselir
Yiğitler, yiğitler
Gavur dağlarından dadallar gelir
Yiğitler, yiğitler
***
Onu bilir binboğalar, ceritler
***
Yiğitler, yiğitler bizim yiğitler
Alnı çizgi çizgi zafer oyuklu
Yiğitler, yiğitler
Göğsü toprak toprak öfke yayıklı
Kartal pençelidir kara bıyıklı
Onu bilir binboğalar, ceritler
***
Mahsuni Şerif'im yiğit yavrusu
Anadolu'sundan yoktur kaygusu