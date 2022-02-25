Cem Karaca

Allı pullu gelin olaca'dı Dört köyün nar çiçeği Zeyno Komadılar ki kardaş komadılar ki Komadılar ki kardaş komadılar ki *** İpsizlerin Memed'i sevmiş idi Dört köyün nar çiçeği Zeyno Sevdirmediler kardaş sevdirmediler Sevdirmediler kardaş sevdirmediler *** Zeyno güzel, Zeyno nazlı Zeyno dört köyün ağa kızı Kız almak için başlık vermek gerek Oysa fakirin biri Memed *** Zeyno Zeyno Zeyno Zeyno yar *** Variyeti yok ama pek yiğit İpsizlerin ırgatı Memed Sevda bu fakir zengin dinlemez Aldı kızı kaçırdı Memed *** Zeyno Zeyno Zeyno Zeyno yar Zeyno Zeyno Zeyno Zeyno yar