Cem Karaca

Zeyno Şarkı Sözleri
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Allı pullu gelin olaca'dı
Dört köyün nar çiçeği Zeyno
Komadılar ki kardaş komadılar ki
Komadılar ki kardaş komadılar ki
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İpsizlerin Memed'i sevmiş idi
Dört köyün nar çiçeği Zeyno
Sevdirmediler kardaş sevdirmediler
Sevdirmediler kardaş sevdirmediler
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Zeyno güzel, Zeyno nazlı
Zeyno dört köyün ağa kızı
Kız almak için başlık vermek gerek
Oysa fakirin biri Memed
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Zeyno Zeyno Zeyno Zeyno yar
***
Variyeti yok ama pek yiğit
İpsizlerin ırgatı Memed
Sevda bu fakir zengin dinlemez
Aldı kızı kaçırdı Memed
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Zeyno Zeyno Zeyno Zeyno yar
Zeyno Zeyno Zeyno Zeyno yar