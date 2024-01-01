Ben Böyleyim Yalnızlığa dalsam da tek başıma kalıp yansam da Sözlerim yarım kalsa da çünkü ben Benden alıp kaçsan da yalanlarına göz yumsam da Yine de sevgim solmazsa çünkü ben Ben böyleyim *** Sonunda yok olsam Kalbime zincir vursam Yine de özgür olsam Ben böyleyim Ben böyleyim *** Konuşup konuşup dursam da Bir gün sus pus olsam da Bazen surat assam da çünkü ben *** Hayatından çıksam da Sevmiyormuş gibi yapsam da Aslında aşık olsam da çünkü ben Ben böyleyim *** Sonunda yok olsam Kalbime zincir vursam Yine de özgür olsam Ben böyleyim Ben böyleyim *** Sonunda yok olsam Kalbime zincir vursam Yine de özgür olsam Ben böyleyim Ben böyleyim

Galiba Gаlibа sensizlikten sıkıldım Üç pаket sigаrа içtim yetmedi Bi sürü аbur cubur yedim kesmedi Gаlibа sensizlikten sıkıldım Gаlibа sensizlikten sıkıldım *** Belki dönersin diye bekledim Bekledim bekledim bekledim Gаlibа sensizlikten sıkıldım Gаlibа sensizlikten sıkıldım Gаlibа sensizlikten sıkıldım Gаlibа sensizlikten sıkıldım *** Yаtаk soğuk hiç yаtаsım yok Kаldım yine bu kаnepede Çıkmаm gerek her yer sen kokuyor Ne çok bаğlаnmışım sаnа sana sana sana *** Gаlibа sensizlikten sıkıldım Gаlibа sensizlikten sıkıldım Gаlibа sensizlikten sıkıldım Gаlibа sensizlikten sıkıldım

Melek Yüzlü Şeytan Bir elinde cennet Bir elinde cehennem var Bakışı beni buz kestirir Öpüşüyse eritir *** Bir bakan bir daha bakar Dokunansa tatmak ister Hele bir de tattın mı Osenden esaret ister *** Nedir bu çektiğim benim senden Ne zaman akılanacağım ben *** Melek yüzlü şeytan Sana fena kapıldım ben Melek yüzlü şeytan Beni ne hale getirdin sen *** Melek yüzlü şeytan Sana fena kapıldım ben Melek yüzlü şeytan Beni ne hale getirdin sen *** Bir bakan bir daha bakar Dokunansa tatmak ister Hele bir de tattın mı Osenden esaret ister *** Nedir bu çektiğim benim senden Ne zaman akılanacağım ben *** Melek yüzlü şeytan Sana fena kapıldım ben Melek yüzlü şeytan Beni ne hale getirdin sen *** Melek yüzlü şeytan Sana fena kapıldım ben Melek yüzlü şeytan Beni ne hale getirdin sen *** Melek yüzlü şeytan Sana fena kapıldım ben Melek yüzlü şeytan Beni ne hale getirdin sen

Yar Dilin batmasa sözün yakmasa Beni kaybetmezdin yar Yüzün asmasan canim yakmasan Seni terk etmezdim yar Sözüm olmasa Seni unuturdum yar Aşkım olmasa Seni unuturdum yar İçimde bir söz var ki sen yar İçimde bir söz var ki sen yar *** Sevgin solmasa yolun şaşmasa Beni unutmazdın yar Sesim çıkmasa gözüm bakmasa Mutlu olur muydun yar Sözüm olmasa seni unuturdum yar Aşkım olmasa seni unuturdum yar İçimde bir söz var ki sen yar İçimde bir söz var ki sen yar *** Dilin batmasa sözün yakmasa Sözüm olmasa seni unuturdum yar Aşkım olmasa seni unuturdum yar İçimde bir söz var ki sen yar İçimde bir söz var ki sen yar

Göster Yıllarca durmadan hep peşinden koştum Koştum, yoruldum ama sevgiye açtım Yıllarca dönüp durdum, belki de saftım Sana "Olmaz" demedim ama dostlarımdan kaçtım *** Sebebini boş ver, Allah'ım güç ver İşi gücü boş ver, her şeyi bırak gel Yüreğini aç gel, sevgini göster *** Aşka düşmekten hep sakındım, kaçtım Acıtsa da gönlümün hep üstüne bastım Yalnızlığı, kederi zorundan tattım Dünyada tek başıma yürürüm sandım *** Sebebini boş ver, Allah'ım güç ver İşi gücü boş ver, her şeyi bırak gel Yüreğini aç gel, sevgini göster *** Sebebini boş ver, Allah'ım güç ver İşi gücü boş ver, her şeyi bırak gel Yüreğini aç gel, sevgini göster *** Sevgini göster

Güzel Bir Gün Güzel bir hava açsa bugün Güzel bir sabah olsa bugün Güzel bir, güzel bir, güzel bir gün olsa *** Güzel bir çiçek görsem bugün Güzel bir kadın gülse bana Güzel bir, güzel bir, güzel bir gün olsa *** Güzel bir çift söz duysam bugün Güzel bir çift göz baksa bana Güzel bir, güzel bir, güzel bir gün olsa *** Güzel bir, güzel bir, güzel bir gün olsa

Kim Demiş ki Kim demiş ki benim sana Hiç ihtiyacım yok diye? Benim sana havadan sudan Daha çok ihtiyacım var Benim sana havadan sudan Daha çok ihtiyacım var *** Sen bambaşka bir güzelsin Bu canıma can verirsin Her anımda her günümde Beni baştan fethedersin *** Kim demiş ki benim sana Hiç ihtiyacım yok diye Benim sana havadan sudan Daha çok ihtiyacım var Benim sana havadan sudan Daha çok ihtiyacım var *** Sen bambaşka bir güzelsin Bu canıma can verirsin Her anımda her günümde Beni baştan fethedersin *** Sen bambaşka bir güzelsin Bu canıma can verirsin Her anımda her günümde Beni baştan fethedersin *** Gözyaşların akmasın sakın Sakın canın sıkılmasın Ver bana bütün hüzünlerini Senin kalbin kırılmasın (ah!) Dök bana bütün kederini Güzel gözlerin dolmasın *** Sen bambaşka bir güzelsin Bu canıma can verirsin Her anımda her günümde Beni baştan fethedersin *** Sen bambaşka bir güzelsin Bu canıma can verirsin Her anımda her günümde Beni baştan fethedersin *** Sen bambaşka bir güzelsin Bu canıma can verirsin Her anımda her günümde Beni baştan fethedersin *** Sen bambaşka bir güzelsin Bu canıma can verirsin Her anımda her günümde Beni baştan fethedersin

Dön Bana Üzülürüm yine Resmini görünce Maziye bakarak *** Vazgeçemem senden Bir ömür geçse böyle Ardından yalvararak *** Dön bana yeniden n'olur Sev beni yeniden n'olur Al beni yanına n'olur Dön bana yeniden n'olur *** N'olur, n'olur *** Unuturum sandım Zamana bırakınca Seni nasıl sevdiğimi *** Ama bugün yine Söylüyorum hep aynı Hep aynı şeyi *** Dön bana yeniden n'olur Sev beni yeniden n'olur Al beni yanına n'olur Dön bana yeniden n'olur *** N'olur, n'olur *** Dön bana yeniden n'olur Sev beni yeniden n'olur Al beni yanına n'olur Dön bana yeniden n'olur *** N'olur, n'olur N'olur, n'olur

Ağlamak Gözlerinden akmasa kalbinden akacak Dışarıya vurmasa içinde kanayacak *** Ağlamaktan korkma canım Böyle de çok güzelsin Ağlamaktan çekinme canım Böylede çok güzelsin *** Gözlerinden akmasa kalbinden akacak Dışarıya vurmasa içinde kanayacak *** Ağlamaktan korkma canım Böyle de çok güzelsin Ağlamaktan çekinme canım Böylede çok güzelsin *** Kaçmak olmaz Sana hiç yakışmaz Bilirim hiç sevmezsin Tüm bu duygulardan nasibini alıp Kabullenmelisin *** Ağlamaktan korkma canım Böyle de çok güzelsin Ağlamaktan çekinme canım Böylede çok güzelsin *** Belli ki hayatında sevgiyi tatmamışsın Belli ki bugüne kadar hiç aşık olmamışsın *** Ağlamaktan korkma canım Böyle de çok güzelsin Ağlamaktan çekinme canım Böylede çok güzelsin *** Ağlamaktan korkma canım Böyle de çok güzelsin Ağlamaktan çekinme canım Böylede çok güzelsin *** Ağlamaktan korkma canım Böyle de çok güzelsin Ağlamaktan çekinme canım Böylede çok güzelsin

Sensiz Olmaz Sensiz olsam şu dünyada Mutlu olmam benim olsa dünya Şansım olmaz aştan yana Kalbim atmaz, durur valla *** Şaşıran hep ben olsam da Sakın yanlış anlama Sözüm yetmez anlatmaya Gözlerimden beni anla *** Sensiz olmaz şu dünyada Sensiz olmaz şu dünyada Sensiz olmaz şu dünyada Sensiz olmaz şu dünyada *** Gezdim, gördüm koca dünyayı Kimseler çekemedi kahrımı Geçtim zordan, düştüm dara Borcum olsun sana dünya *** Sevenim tek sen olunca Sana az ben ne yapsam Nasıl yapsam, nerden bulsam Sana dünyaları alsam *** Sensiz olmaz şu dünyada Sensiz olmaz şu dünyada Sensiz olmaz şu dünyada Sensiz olmaz şu dünyada *** Sevenim tek sen olunca Sana az ben ne yapsam Nasıl yapsam, nerden bulsam Sana dünyaları alsam Sana dünyaları alsam *** Sensiz olmaz şu dünyada Sensiz olmaz şu dünyada Sensiz olmaz şu dünyada Sensiz olmaz şu dünyada *** Sensiz olmaz (Olmaz, olamaz, olmaz) Sensiz olmaz (Olmaz)