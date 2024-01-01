Efsane Dizi Müzikleri Şarkı Sözleri
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Cem Özkan
Efsane Dizi Müzikleri
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Uzaklardasın şimdi, dünya kadar
Duymadım ki sesini, ömür kadar
Belki görmem yüzünü, ölene kadar
***
Eğer bir gün görmezsem
Seni yeniden şu hayatta
Eğer bir gün görmezsem
Seni yeniden şu hayatta
***
Bilmeni isterdim bir şeyi
Söylemek isterdim bir şeyi
Seni ne çok sevdiğimi
Seni nasıl sevdiğimi
***
Uzaklardasın şimdi, dünya kadar
Duymadım ki sesini, ömür kadar
Belki görmem yüzünü, ölene kadar
***
Eğer bir gün görmezsem
Seni yeniden şu hayatta
***
Bilmeni isterdim bir şeyi
Söylemek isterdim bir şeyi
Seni ne çok sevdiğimi
Seni nasıl sevdiğimi
***
Seni ne çok sevdiğimi
Seni nasıl sevdiğimi
***
Seni ne çok sevdiğimi
Seni ne çok sevdiğimi
Seni ne çok sevdiğimi
Seni ne çok sevdiğimi
-
Sen benim içimdeki büyük yangınların adı
Ben senin gecendeki mavi ya da günündeki sarı
Sen benim şehrimdeki bütün sokakların adı
Ben senin yüzündeki çizgi ya da dünündeki anı
***
Hadi kalk gel, bul bir bahane
Birazcık heves, biraz cesaret
İlk günkü gibi duruyor hala
Kalbin ömürlük bende emanet
***
Hadi kalk gel, bul bir bahane
Birazcık heves, biraz cesaret
İlk günkü gibi duruyor hala
Kalbin ömürlük bende emanet
***
Sen benim içimdeki büyük yangınların adı
Ben senin gecendeki mavi ya da günündeki sarı
Sen benim şehrimdeki bütün sokakların adı
Ben senin yüzündeki çizgi, ya da dünündeki anı
***
Hadi kalk gel bul bir bahane
Birazcık heves biraz cesaret
İlk günkü gibi duruyor hala
Kalbin ömürlük bende emanet
***
Hadi kalk gel bul bir bahane
Birazcık heves biraz cesaret
İlk günkü gibi duruyor hala
Kalbin ömürlük bende emanet
***
Hadi kalk gel bul bir bahane
Birazcık heves biraz cesaret
İlk günkü gibi duruyor hala
Kalbin ömürlük bende emanet
***
Kalbin ömürlük bende emanet
Kalbin ömürlük bende emanet
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