Uzaklardasın şimdi, dünya kadar Duymadım ki sesini, ömür kadar Belki görmem yüzünü, ölene kadar *** Eğer bir gün görmezsem Seni yeniden şu hayatta Eğer bir gün görmezsem Seni yeniden şu hayatta *** Bilmeni isterdim bir şeyi Söylemek isterdim bir şeyi Seni ne çok sevdiğimi Seni nasıl sevdiğimi *** Uzaklardasın şimdi, dünya kadar Duymadım ki sesini, ömür kadar Belki görmem yüzünü, ölene kadar *** Eğer bir gün görmezsem Seni yeniden şu hayatta *** Bilmeni isterdim bir şeyi Söylemek isterdim bir şeyi Seni ne çok sevdiğimi Seni nasıl sevdiğimi *** Seni ne çok sevdiğimi Seni nasıl sevdiğimi *** Seni ne çok sevdiğimi Seni ne çok sevdiğimi Seni ne çok sevdiğimi Seni ne çok sevdiğimi