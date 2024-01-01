-
Üzülürüm yine
Resmini görünce
Maziye bakarak
***
Vazgeçemem senden
Bir ömür geçse böyle
Ardından yalvararak
***
Dön bana yeniden n'olur
Sev beni yeniden n'olur
Al beni yanına n'olur
Dön bana yeniden n'olur
***
N'olur, n'olur
***
Unuturum sandım
Zamana bırakınca
Seni nasıl sevdiğimi
***
Ama bugün yine
Söylüyorum hep aynı
Hep aynı şeyi
***
Dön bana yeniden n'olur
Sev beni yeniden n'olur
Al beni yanına n'olur
Dön bana yeniden n'olur
***
N'olur, n'olur
***
Dön bana yeniden n'olur
Sev beni yeniden n'olur
Al beni yanına n'olur
Dön bana yeniden n'olur
***
N'olur, n'olur
N'olur, n'olur
-
Gаlibа sensizlikten sıkıldım
Üç pаket sigаrа içtim yetmedi
Bi sürü аbur cubur yedim kesmedi
Gаlibа sensizlikten sıkıldım
Gаlibа sensizlikten sıkıldım
***
Belki dönersin diye bekledim
Bekledim bekledim bekledim
Gаlibа sensizlikten sıkıldım
Gаlibа sensizlikten sıkıldım
Gаlibа sensizlikten sıkıldım
Gаlibа sensizlikten sıkıldım
***
Yаtаk soğuk hiç yаtаsım yok
Kаldım yine bu kаnepede
Çıkmаm gerek her yer sen kokuyor
Ne çok bаğlаnmışım sаnа sana sana sana
***
Gаlibа sensizlikten sıkıldım
Gаlibа sensizlikten sıkıldım
Gаlibа sensizlikten sıkıldım
Gаlibа sensizlikten sıkıldım
-
Bir elinde cennet
Bir elinde cehennem var
Bakışı beni buz kestirir
Öpüşüyse eritir
***
Bir bakan bir daha bakar
Dokunansa tatmak ister
Hele bir de tattın mı
Osenden esaret ister
***
Nedir bu çektiğim benim senden
Ne zaman akılanacağım ben
***
Melek yüzlü şeytan
Sana fena kapıldım ben
Melek yüzlü şeytan
Beni ne hale getirdin sen
***
Melek yüzlü şeytan
Sana fena kapıldım ben
Melek yüzlü şeytan
Beni ne hale getirdin sen
***
Bir bakan bir daha bakar
Dokunansa tatmak ister
Hele bir de tattın mı
Osenden esaret ister
***
Nedir bu çektiğim benim senden
Ne zaman akılanacağım ben
***
Melek yüzlü şeytan
Sana fena kapıldım ben
Melek yüzlü şeytan
Beni ne hale getirdin sen
***
Melek yüzlü şeytan
Sana fena kapıldım ben
Melek yüzlü şeytan
Beni ne hale getirdin sen
***
Melek yüzlü şeytan
Sana fena kapıldım ben
Melek yüzlü şeytan
Beni ne hale getirdin sen
-
Dilin batmasa sözün yakmasa
Beni kaybetmezdin yar
Yüzün asmasan canim yakmasan
Seni terk etmezdim yar
Sözüm olmasa
Seni unuturdum yar
Aşkım olmasa
Seni unuturdum yar
İçimde bir söz var ki sen yar
İçimde bir söz var ki sen yar
***
Sevgin solmasa yolun şaşmasa
Beni unutmazdın yar
Sesim çıkmasa gözüm bakmasa
Mutlu olur muydun yar
Sözüm olmasa seni unuturdum yar
Aşkım olmasa seni unuturdum yar
İçimde bir söz var ki sen yar
İçimde bir söz var ki sen yar
***
Dilin batmasa sözün yakmasa
Sözüm olmasa seni unuturdum yar
Aşkım olmasa seni unuturdum yar
İçimde bir söz var ki sen yar
İçimde bir söz var ki sen yar
-
Yıllarca durmadan hep peşinden koştum
Koştum, yoruldum ama sevgiye açtım
Yıllarca dönüp durdum, belki de saftım
Sana "Olmaz" demedim ama dostlarımdan kaçtım
***
Sebebini boş ver, Allah'ım güç ver
İşi gücü boş ver, her şeyi bırak gel
Yüreğini aç gel, sevgini göster
***
Aşka düşmekten hep sakındım, kaçtım
Acıtsa da gönlümün hep üstüne bastım
Yalnızlığı, kederi zorundan tattım
Dünyada tek başıma yürürüm sandım
***
Sebebini boş ver, Allah'ım güç ver
İşi gücü boş ver, her şeyi bırak gel
Yüreğini aç gel, sevgini göster
***
Sebebini boş ver, Allah'ım güç ver
İşi gücü boş ver, her şeyi bırak gel
Yüreğini aç gel, sevgini göster
***
Sevgini göster
-
Güzel bir hava açsa bugün
Güzel bir sabah olsa bugün
Güzel bir, güzel bir, güzel bir gün olsa
***
Güzel bir çiçek görsem bugün
Güzel bir kadın gülse bana
Güzel bir, güzel bir, güzel bir gün olsa
***
Güzel bir çift söz duysam bugün
Güzel bir çift göz baksa bana
Güzel bir, güzel bir, güzel bir gün olsa
***
Güzel bir, güzel bir, güzel bir gün olsa
-
Kim demiş ki benim sana
Hiç ihtiyacım yok diye?
Benim sana havadan sudan
Daha çok ihtiyacım var
Benim sana havadan sudan
Daha çok ihtiyacım var
***
Sen bambaşka bir güzelsin
Bu canıma can verirsin
Her anımda her günümde
Beni baştan fethedersin
***
Kim demiş ki benim sana
Hiç ihtiyacım yok diye
Benim sana havadan sudan
Daha çok ihtiyacım var
Benim sana havadan sudan
Daha çok ihtiyacım var
***
Sen bambaşka bir güzelsin
Bu canıma can verirsin
Her anımda her günümde
Beni baştan fethedersin
***
Sen bambaşka bir güzelsin
Bu canıma can verirsin
Her anımda her günümde
Beni baştan fethedersin
***
Gözyaşların akmasın sakın
Sakın canın sıkılmasın
Ver bana bütün hüzünlerini
Senin kalbin kırılmasın (ah!)
Dök bana bütün kederini
Güzel gözlerin dolmasın
***
Sen bambaşka bir güzelsin
Bu canıma can verirsin
Her anımda her günümde
Beni baştan fethedersin
***
Sen bambaşka bir güzelsin
Bu canıma can verirsin
Her anımda her günümde
Beni baştan fethedersin
***
Sen bambaşka bir güzelsin
Bu canıma can verirsin
Her anımda her günümde
Beni baştan fethedersin
***
Sen bambaşka bir güzelsin
Bu canıma can verirsin
Her anımda her günümde
Beni baştan fethedersin
-
Gözlerinden akmasa kalbinden akacak
Dışarıya vurmasa içinde kanayacak
***
Ağlamaktan korkma canım
Böyle de çok güzelsin
Ağlamaktan çekinme canım
Böylede çok güzelsin
***
Gözlerinden akmasa kalbinden akacak
Dışarıya vurmasa içinde kanayacak
***
Ağlamaktan korkma canım
Böyle de çok güzelsin
Ağlamaktan çekinme canım
Böylede çok güzelsin
***
Kaçmak olmaz
Sana hiç yakışmaz
Bilirim hiç sevmezsin
Tüm bu duygulardan nasibini alıp
Kabullenmelisin
***
Ağlamaktan korkma canım
Böyle de çok güzelsin
Ağlamaktan çekinme canım
Böylede çok güzelsin
***
Belli ki hayatında sevgiyi tatmamışsın
Belli ki bugüne kadar hiç aşık olmamışsın
***
Ağlamaktan korkma canım
Böyle de çok güzelsin
Ağlamaktan çekinme canım
Böylede çok güzelsin
***
Ağlamaktan korkma canım
Böyle de çok güzelsin
Ağlamaktan çekinme canım
Böylede çok güzelsin
***
Ağlamaktan korkma canım
Böyle de çok güzelsin
Ağlamaktan çekinme canım
Böylede çok güzelsin
-
Yalnızlığa dalsam da tek başıma kalıp yansam da
Sözlerim yarım kalsa da çünkü ben
Benden alıp kaçsan da yalanlarına göz yumsam da
Yine de sevgim solmazsa çünkü ben
Ben böyleyim
***
Sonunda yok olsam
Kalbime zincir vursam
Yine de özgür olsam
Ben böyleyim
Ben böyleyim
***
Konuşup konuşup dursam da
Bir gün sus pus olsam da
Bazen surat assam da çünkü ben
***
Hayatından çıksam da
Sevmiyormuş gibi yapsam da
Aslında aşık olsam da çünkü ben
Ben böyleyim
***
Sonunda yok olsam
Kalbime zincir vursam
Yine de özgür olsam
Ben böyleyim
Ben böyleyim
***
Sonunda yok olsam
Kalbime zincir vursam
Yine de özgür olsam
Ben böyleyim
Ben böyleyim
-
Sensiz olsam şu dünyada
Mutlu olmam benim olsa dünya
Şansım olmaz aştan yana
Kalbim atmaz, durur valla
***
Şaşıran hep ben olsam da
Sakın yanlış anlama
Sözüm yetmez anlatmaya
Gözlerimden beni anla
***
Sensiz olmaz şu dünyada
Sensiz olmaz şu dünyada
Sensiz olmaz şu dünyada
Sensiz olmaz şu dünyada
***
Gezdim, gördüm koca dünyayı
Kimseler çekemedi kahrımı
Geçtim zordan, düştüm dara
Borcum olsun sana dünya
***
Sevenim tek sen olunca
Sana az ben ne yapsam
Nasıl yapsam, nerden bulsam
Sana dünyaları alsam
***
Sensiz olmaz şu dünyada
Sensiz olmaz şu dünyada
Sensiz olmaz şu dünyada
Sensiz olmaz şu dünyada
***
Sevenim tek sen olunca
Sana az ben ne yapsam
Nasıl yapsam, nerden bulsam
Sana dünyaları alsam
Sana dünyaları alsam
***
Sensiz olmaz şu dünyada
Sensiz olmaz şu dünyada
Sensiz olmaz şu dünyada
Sensiz olmaz şu dünyada
***
Sensiz olmaz (Olmaz, olamaz, olmaz)
Sensiz olmaz (Olmaz)
-
Kimisi alim olmuş
Kimisi zalim olmuş
Kimisi malup olmuş
Kimisi namalupmus kendince
Kendince
Kendince
Kendince
Kendince
Kendince
Kendince
Kendince
Kendince
***
Kimisi öncü olmuş
Kimisi yöncü olmuş
Kimisi aşık olmuş
Kimisi nefret dolmuş kendince
Kendince
Kendince
Kendince
Kendince
Kendince
Kendince
Kendince
***
Kimisine malup ol
Kimisine malupsun
Kimisi namalup korkmaz
Kimi çok sevilir mutlu olmaz
Bugün galip ol
Bugün malup ol
***
Bugün alim ol
Bugün zalim olsanda seni
Kimse farketmez
Elini başına koysanda
Yetmez
Duydum söylediğini
Duydum özlediğini
Duydum nefret ettiğini
Ama duyduklarımı kimse bilmez
Aşkı gör diyen aşkı görmeyen
Aşkı söyleyen
Aşkı şarkılarda dile vurup hissettiren var
Hissettirilenlerde aşk
***
Kendince
Kendince
Kendince
Kendince
Kendince
Kendince
Kendince
Kendince