Galiba Gаlibа sensizlikten sıkıldım Üç pаket sigаrа içtim yetmedi Bi sürü аbur cubur yedim kesmedi Gаlibа sensizlikten sıkıldım Gаlibа sensizlikten sıkıldım *** Belki dönersin diye bekledim Bekledim bekledim bekledim Gаlibа sensizlikten sıkıldım Gаlibа sensizlikten sıkıldım Gаlibа sensizlikten sıkıldım Gаlibа sensizlikten sıkıldım *** Yаtаk soğuk hiç yаtаsım yok Kаldım yine bu kаnepede Çıkmаm gerek her yer sen kokuyor Ne çok bаğlаnmışım sаnа sana sana sana *** Gаlibа sensizlikten sıkıldım Gаlibа sensizlikten sıkıldım Gаlibа sensizlikten sıkıldım Gаlibа sensizlikten sıkıldım

Eski Bir Fincan Dinle oğlum, çok eskiden bir konakta Akşamları gaz lambası ışığında Paşa dedesinden kalan bu fincanla Ninem eliyle kahve sunarmış Abdi Bey'e ** Yıllar sonra kırk üç - kırk dört harp ortası Ekmek karnesi ve yoksulluk yılları Kayınvalidesinden kalan bu fincanla Bu kez annem eliyle kahve sunarmış Hakkı Bey'e ** Eski konak yıllar önce yandı gitti Ekmek karneli zor günler çoktan bitti Abdi ve Hakkı Beyler rahmetlik oldu Bir tek bu fincan kaldı yüzyıllık sevdalarla Bir gün senin olacak birikmiş anılarıyla ** Düşüp kırılsa bile topla tamir et oğlum Kahve yaşın gelecek bu fincanı iyi sakla

Geçti Dost Kervanı Şu karşı yaylada göç katar katar Bir yiğidin derdi serinde tüter Bu ayrılık bana ölümden beter Geçti dost kervanı eyleme beni eyleme beni Bu ayrılık bana ölümden beter Geçti dost kervanı eyleme beni eyleme beni ** Şu benim sevdiğim başta oturur Bu güzelin derdi beni bitirir Bu ayrılık bize zulüm getirir Geçti dost kervanı eyleme beni eyleme beni Bu ayrılık bize zulüm getirir Geçti dost kervanı eyleme beni eyleme beni ** Pir Sultan Abdal'ım dağlar aşalım Aşalım da dost diye nere düşelim Çok ekmeğin yedim helallaşalım Geçti dost kervanı eyleme beni eyleme beni Çok ekmeğin yedim helallaşalım Geçti dost kervanı eyleme beni eyleme beni

Kazma Selam büyükler, merhaba çocuklar Bu akşam size yeni bir öyküm var Dilim sürçerse kusura bakmayın Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı var ** Diyeceğim o ki kişi yetinmeli Yaşam dediğin kısacık bir çizgi Namus, şeref, onur hepsi güzel ama En önemlisi helal alın teri ** Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür dersen Kaz gelen yerden tavuğu esirgemezsen Bu kafayla bir baltaya sap olamazsın ama Gün gelir sapın ucuna olursun kazma ** Kazma Kazma ** En güzel pilav Dimyat'ta pişer Yanında hoşaf ne güzel gider Sen yan gelip yatar, karnın guruldarken Evdeki bulgur herkese yeter ** Şam ipeğinden urba giysen bile Zemzem suyuyla yıkansan bile Dünya ahret bir keyif sürmek için Mutlak dökmeli helal alın teri ** Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür dersen Kaz gelen yerden tavuğu esirgemezsen Bu kafayla bir baltaya sap olamazsın ama Gün gelir sapın ucuna olursun kazma ** Kazma Kazma ** İnsanın bir kez ters gitmesin işi Muhallebi yerken kırılır dişi Kazma olmaya özenmeyin dostlar Alın teriyle kazanan en mutlu kişi ** Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür dersen Kaz gelen yerden tavuğu esirgemezsen Bu kafayla bir baltaya sap olamazsın ama Gün gelir sapın ucuna olursun kazma ** Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür dersen Kaz gelen yerden tavuğu esirgemezsen Bu kafayla bir baltaya sap olamazsın ama Gün gelir sapın ucuna olursun kazma

Kol Düğmeleri Hatırlarım, bugün gibi Sessiz geçen, son geceyi Başın öne, eğik bir suçlu gibi Bana verdiğin, hediyeyi ** İki küçük, kol düğmesi Bütün bir aşk, hikayesi İki düğme, iki ayrı kolda Bizim gibi, ayrı yolda ** Akşam olunca sustururum, herkesi her her şeyi Gelir kol düğmelerimin, birleşme saati Usul usul, çıkarır koyarım kutuya yan yana Bitsin bu işkence kalsınlar bir arada ** Heyhat sabah, gün ışıldar Yalnız gece, buluşanlar Yaşlı gözlerle, ayrılırlar Düğmeler gibi, bizim gibi ** Bizim gibi Ayrılırlar Bizim gibi Ayrılırlar Bizim gibi Ayrılırlar Bizim gibi Ayrılırlar