Kim demiş ki benim sana Hiç ihtiyacım yok diye? Benim sana havadan sudan Daha çok ihtiyacım var Benim sana havadan sudan Daha çok ihtiyacım var *** Sen bambaşka bir güzelsin Bu canıma can verirsin Her anımda her günümde Beni baştan fethedersin *** Kim demiş ki benim sana Hiç ihtiyacım yok diye Benim sana havadan sudan Daha çok ihtiyacım var Benim sana havadan sudan Daha çok ihtiyacım var *** Sen bambaşka bir güzelsin Bu canıma can verirsin Her anımda her günümde Beni baştan fethedersin *** Sen bambaşka bir güzelsin Bu canıma can verirsin Her anımda her günümde Beni baştan fethedersin *** Gözyaşların akmasın sakın Sakın canın sıkılmasın Ver bana bütün hüzünlerini Senin kalbin kırılmasın (ah!) Dök bana bütün kederini Güzel gözlerin dolmasın *** Sen bambaşka bir güzelsin Bu canıma can verirsin Her anımda her günümde Beni baştan fethedersin *** Sen bambaşka bir güzelsin Bu canıma can verirsin Her anımda her günümde Beni baştan fethedersin *** Sen bambaşka bir güzelsin Bu canıma can verirsin Her anımda her günümde Beni baştan fethedersin *** Sen bambaşka bir güzelsin Bu canıma can verirsin Her anımda her günümde Beni baştan fethedersin