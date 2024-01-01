130 Bpm Allegro Şarkı Sözleri
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Cem Özkan
130 Bpm Allegro
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Kim demiş ki benim sana
Hiç ihtiyacım yok diye?
Benim sana havadan sudan
Daha çok ihtiyacım var
Benim sana havadan sudan
Daha çok ihtiyacım var
***
Sen bambaşka bir güzelsin
Bu canıma can verirsin
Her anımda her günümde
Beni baştan fethedersin
***
Kim demiş ki benim sana
Hiç ihtiyacım yok diye
Benim sana havadan sudan
Daha çok ihtiyacım var
Benim sana havadan sudan
Daha çok ihtiyacım var
***
Sen bambaşka bir güzelsin
Bu canıma can verirsin
Her anımda her günümde
Beni baştan fethedersin
***
Sen bambaşka bir güzelsin
Bu canıma can verirsin
Her anımda her günümde
Beni baştan fethedersin
***
Gözyaşların akmasın sakın
Sakın canın sıkılmasın
Ver bana bütün hüzünlerini
Senin kalbin kırılmasın (ah!)
Dök bana bütün kederini
Güzel gözlerin dolmasın
***
Sen bambaşka bir güzelsin
Bu canıma can verirsin
Her anımda her günümde
Beni baştan fethedersin
***
Sen bambaşka bir güzelsin
Bu canıma can verirsin
Her anımda her günümde
Beni baştan fethedersin
***
Sen bambaşka bir güzelsin
Bu canıma can verirsin
Her anımda her günümde
Beni baştan fethedersin
***
Sen bambaşka bir güzelsin
Bu canıma can verirsin
Her anımda her günümde
Beni baştan fethedersin
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Gezdim tozdum ezberi bozdum
Herkese baktım olmadı geç
Kibriti çaktın gönlüme attın
Yalan yetende yanmadı geç
***
Yazdım çizdim eline güne kızdım
Halimi kimse sormadı geç
Durdum denedim olur mu bu dedim?
Kalbime sordum atmadı geç
***
Uflaya puflaya, ne olacak böyle derken?
Ters köşedeydin gönlüme çarptın, içimde volkan
Çekilsin aradan aşktan korkan
***
Paklamaz beni öteden beri, hımlama hımlama Hindistan
Yok bi benzeri yakıyor gibi, kalbin özlemi sen varsan
Söylesin biri daha ne ister? hayatında bir insan
Senle gönlümün yerleşim yeri, dünya değil aşkistan
***
Gezdim tozdum ezberi bozdum
Herkese baktım olmadı geç
Kibriti çaktın gönlüme attın
Yalan yetende yanmadı geç
***
Uflaya puflaya, ne olacak böyle derken?
Ters köşedeydin gönlüme çarptın, içimde volkan
Çekilsin aradan aşktan korkan
***
Paklamaz beni öteden beri, hımlama hımlama Hindistan
Yok bi benzeri yakıyor gibi, kalbin özlemi sen varsan
Söylesin biri daha ne ister? hayatında bir insan
Senle gönlümün yerleşim yeri, dünya değil aşkistan
***
Oynaya oynaya, kalbim var ya
Hop diye çıkacak, ay ay ay ay
Kaynaya kaynaya, Allah muhafaza
Herkesi yakacak vay vay vay vay
***
Paklamaz beni öteden beri, hımlama hımlama Hindistan
Yok bi benzeri yakıyor gibi, kalbin özlemi sen varsan
Söylesin biri daha ne ister? hayatında bir insan
Senle gönlümün yerleşim yeri, dünya değil aşkistan
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